Hacıbaba Pazar Yeri Açıldı, Başkan Yılmaz Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Umut Yılmaz, yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Hacıbaba Pazar Yeri'ni dolaşarak pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yılmaz, yeni tesisin bölgede önemli bir eksikliği giderdiğini belirterek, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımları birer birer hayata geçireceklerini söyledi.

Modern yapısı, düzenli tezgah alanları ve vatandaşların rahatça alışveriş yapabileceği fiziki imkanlarıyla dikkat çeken Hacıbaba Pazar Yeri, ilk günden yoğun ilgi gördü. Başkan Yılmaz, tezgahları tek tek dolaşarak pazarcı esnafına hayırlı işler diledi, bereketli kazanç temennisinde bulundu. Vatandaşlarla da sohbet eden Yılmaz, yeni pazar alanının mahalleye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Haftanın iki günü hizmet verecek

Pazar yeriyle ilgili bilgi veren Yılmaz, Hacıbaba Pazar Yeri'nin haftanın iki günü vatandaşlara hizmet vereceğini belirterek, "Pazar yerimiz her Cumartesi günü giyim, Pazar günü ise sebze ve meyve satışı için kurulacak. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planladığımız bu alanın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum," dedi.

Fiyat pazarlığı gülümsetti

Ziyaret sırasında pazarcı esnafıyla samimi diyaloglar kuran Yılmaz, tezgahlarda fiyatları inceleyerek esnafla pazarlık yaptı. Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği pazarlık sırasında bazı ürünlerin etiket fiyatlarının düşürülmesi, hem esnafı hem de alışveriş yapanları gülümsetti. Ortaya çıkan renkli ve neşeli anlar pazar alanında keyifli görüntülere sahne oldu.

"Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri memnun etti"

Yılmaz, pazar yerlerinin sadece alışveriş yapılan alanlar olmadığını vurgulayarak, "Pazar yerleri aynı zamanda mahalle kültürünün, dayanışmanın ve sosyal hayatın önemli merkezleridir. Hacıbaba Pazar Yeri'ni bu anlayışla hayata geçirdik. İlk pazarın kurulmasıyla birlikte hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizleri mutlu etti" dedi.

"Projelerimiz devam edecek"

Yılmaz, Şehitkamil genelinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "Amacımız, hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran, esnafımızın daha sağlıklı ve düzenli şartlarda çalışmasını sağlayan hizmetleri bir bir hayata geçirmek. Hacıbaba Pazar Yeri de bu anlayışın somut örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan ve esnaftan teşekkür

Ziyaretin sonunda Başkan Yılmaz'a teşekkür eden mahalle sakinleri ve pazarcı esnafı, pazar yerinin bölgeye değer kattığını dile getirdi. İlk gün olmasına rağmen yoğunluğun yüksek olmasının doğru bir yatırım yapıldığını gösterdiğini belirten esnaf, yeni pazar alanının uzun yıllar hizmet vereceğini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı