Güne Bakış Gazetesi 21. Yaşını Kutladı

Adıyaman'da yayın hayatını sürdüren Güne Bakış Gazetesi, yayın hayatına başladığı 8 Aralık 2004 tarihinin üzerinden tam 20 yılı geride bırakarak 21'inci yıla girdi.

Güne Bakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya, 8 Aralık 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan Güne Bakış Gazetesinin vatandaş odaklı yayın anlayışlarını hiç değiştirmeyerek, bugün de aynı şekilde, aynı heyecanla halkın gazetesi olma, okur odaklı yayın yapma anlayışlarının devam ettiğini vurguladı.

Hiçbir engele, zor şartlara aldırış etmeden 21 yıldır yayın hayatlarını sürdürdüklerini vurgulayan Mustafa Yücekaya, "Güne Bakış Gazetemiz bugün 21 yaşına bastı. 20 yıl boyunca yaptığımız çok güzel haberler oldu, birçok haberimizle okurlarımızın yüzü güldü, sorununa çare olan haberlerimiz sayfalarımızda yer aldı, onların sesi olduk. İstemediğimiz haberler de yaptık. En çok da son yıllara sığdırdık bu istenmeyen haberleri; hepimizi üzen, acıya boğan, derdimize dert katan haberleri. Önce pandemi girdi hayatımıza. Neredeyse üç yıla yakın kapandık içimize. Sonra bir deprem oldu, tarihte eşi benzeri görülmemiş depremle sarsıldık. İnsanlarımız öldü, enkaz altında günlerce kaldı, binalarımız gitti, canlarımız gitti, sevdiklerimiz gitti. Halen Adıyaman'ın bir kısmı toprak altında, bir kısmı da toprak üstünde depremin acısını yaşıyor. Halen Adıyaman konteyner kent görünümünde. Tüm sektörler gibi bizi de derinden etkileyen deprem nedeniyle, ofisimizin de yer aldığı bina yıkıldı, bütün hafızamız, bütün birikimimiz de binayla birlikte enkaza karıştı, un ufak oldu. Bugünden düne bakınca, 21 yıla, yüz yıllık haberleri sığdırdığımız daha net anlaşılacak" dedi.

Pandemi ve depremde gazete çalışanlarından da kayıpların yaşandığını belirten Yücekaya, "Pandemi döneminde gazetemiz çalışanlarından güzel insan, sevgili dost, kıymetli kardeşimiz Abdurrahman Elmacı'yı kaybettik. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ise iki güzel çalışanımızı daha kaybettik. Aynur Göksu ve Mehmet Ünsal, ne yazık ki enkaz altında kalarak bizleri hüzne boğdu. Depremde çok kıymetli meslektaşlarımızı da kaybettik. Bu vesileyle depremde vefat eden meslektaşlarımızdan, hepsi bir birinden değerli İsmail Hakkı Koçak, İskender Korkut, Yunus Emre Doğan, Hidayet Özdemir, Ruhi Akan, Kemal Öner, Yaşar Hamurcu, Fatih Bayın, Muhammed Akan, Zübeyir Pektaş, ve Burak Alkuş'u da rahmet ve minnetle anıyoruz. Başta meslektaşlarımız olmak üzere, depremde hayatını kaybeden tüm hemşerilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu deprem, sadece ölümle değil, yıkımla değil, gözyaşıyla, yaralanmayla, sakat kalmayla, hayatı tümden değişen yüzbinlerle insanla çok farklı bir deprem" şeklinde konuştu.

6 Şubat depreminden sonra bütün zorluklara rağmen yayın hayatlarına devam ettiklerini söyleyen Yücekaya, "Konteynerde de olsa, depremin ilk zamanları gibi sadece web sitemizde de olsa, haftada birkaç gün de yayınlansak, okurlarımıza en taze haber ve yorumları ulaştırmanın gayretinde olduk. Şu an haftanın 6 günü gazete olarak, haftanın yedi günü de web sitemizde okurlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. 20 yıl boyunca bu gazeteye çok kişinin emeği geçti, çok gazeteci burada yetişti, çok yazar arkadaşımız değerli fikirlerini paylaştı. Gazetemiz bazen okul oldu, yeni yeni yazar ve gazeteciler yetişti, bazen biz öğrendik, bazen bizden öğrendikleri oldu. O günden bu güne gazetemize emek veren dağıtıcısından baskıcısına, muhabirinden yazarına, tasarımcısından, çayımızı demleyen arkadaşımıza kadar hepsine yürekten teşekkür ediyor, vefat edenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. En zor günümüzde bile bizi yalnız bırakmayan tüm okurlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. İnanın bu gazete varsa, sadece gazetede çalışanlarıyla değil, siz okurlarıyla vardır. Desteğiniz sürdüğü müddetçe bu gazete sizin sesiniz olmayı sürdürecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN