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Güllaç için 'Geleneksel Ürün Ad' Tescil Başvurusu Yapıldı

Güllaç için 'Geleneksel Ürün Ad' Tescil Başvurusu Yapıldı
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Bilecik'te, güllaç için 'Geleneksel Ürün Ad' tescil başvurusu gerçekleştirildi. Bu süreç, Türkiye'nin gastronomik değerlerinin korunması ve yerel üreticilerin desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, Bilecik gastronomisi için önemli bir gelişme yaşandığı belirterek, "Güllaç için 'Geleneksel Ürün Ad' tescil başvurusu yapıldı" dedi.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin iş birliğiyle, Türkiye'nin köklü tarihi ve gastronomik mirasının önemli bir parçası olan güllaç için 'Geleneksel Ürün Ad' tescil başvurusu yapıldı.

Yapılan başvuru hakkında bilgi veren Meslek Yüksek Okulu Gıda İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, "Bu adım, Türkiye'nin kültürel ve gastronomik değerlerinin korunması açısından büyük bir önem taşıyor. Güllaç, 15. Yüzyıl'dan beri Ramazan aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Hafifliği, lezzeti ve tarihi dokusuyla nesilden nesile aktarılan bu geleneksel tat, artık 'Geleneksel Ürün Adı' tesciliyle koruma altına alınacak. Bu tescil süreci, güllacın otantik yapısının korunması ve ülkemizin gastronomi turizmine katkı sağlanması açısından büyük bir adımdır. Ayrıca yerel üreticilerin desteklenmesi ve geleneksel ürünlerin ekonomik değerinin artırılması açısından da önem taşıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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