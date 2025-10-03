Güdül'de Kadınlar Tiftik Keçisi Yünü ile Tekstil Üretimini Büyütüyor

Ankara'nın Güdül ilçesinde tiftik keçisi yününden doğal boyalarla tekstil ürünleri üreten kadınlar, Avrupa Birliği'nden alacakları destekle atölyelerini büyütecek. Dokuma atölyesinin sahibi Bahriye Suer, yapılan maddi ve manevi destekle tüm Türkiye'ye ve dünyaya açılacaklarına inandığını belirtti.

Ankara'nın Güdül ilçesi Boyalı köyünde Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kooperatifi Tiftik Dokuma Atölyesi'nde çalışan köylü kadınlar, tiftik keçisi yününden sağlıklı ve dayanıklı tekstil ürünleri üretiyor. Kadınlar, böylece hem kendi ayakları üzerinde duruyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Dokuma atölyesinin sahibi ve eski köy muhtarı olan Bahriye Suer, kadınların toplumdaki rolünün artması amacıyla böyle bir proje başlattığını ve yapılan maddi, manevi destekle tüm Türkiye'ye ve dünyaya açılacaklarına inandığını söyledi.

"En çok tiftik yünü üretimi üzerine çalışıyoruz"

Suer, "Ben 2019 yılında şehirden köye gelenlerdenim. Köye geldiğim zaman köydeki kadınlar muhtar olmamı tavsiye ettiler. Arkasından da 'Bize yönelik ne yapabilirsin?' dediler. Onlar sözünü tuttu, beni muhtar yaptılar. Ben de onların sözünü tutmak için kadın kooperatifi kurdum. Kooperatifimizin kuruluş nedeni köyümüzde tiftik keçisi fazla olduğundan dolayı en çok tiftik yünü üretimi üzerine çalışıyoruz. Kadınlarımız çok güzel çalışıyor. Hem gelecekte hem de şu anda ayakta durabilmek için çalışıyorlar" dedi.

"Köyümüzde tiftik keçisi fazla olduğu için değerlendirmek istedik"

Tiftik keçisi yününden yapılan ürünlerin hem kışın hem de yazın çok rağbet gördüğünü ifade eden Suer, "Köyümüzde tiftik keçisi fazla olduğu için değerlendirmek istedik. Kadınlar zaten tiftiğe hiç yabancı değillerdi. Yıkamak olsun, dokumak olsun, hep hevesli oldular. Tiftik keçisi yünü kışın sıcak tutuyor, yazın serin tutuyor. Bu yönde ilerlemeye kararlıyız. Tiftik keçisinin üzerinden tiftikler alındıktan sonra yıkama oluyor, daha sonra eğirme oluyor. Eğirme olduktan sonra da direkt dokumaya geçiyoruz. Bunlar aşama aşama oluyor. Eğer ki renk vereceksek boyama yapıyoruz. Soğan kabuğu, nar kabuğu gibi doğal ürünlerle boyama yapıyoruz" diye konuştu.

"Hem bir şeyler öğreniyorlar hem de deşarj oluyorlar"

Boyalı köyü kadınlarının atölyede çalıştıkları zaman sosyal yaşantılarına da katkı sağladıklarını vurgulayan Suer, şunları söyledi:

"Kadınlarımız kırsalda ve evde oldukları için onlara bir meşgale olsun istedik. Atölyeye geldikleri zaman hem bir şeyler öğreniyorlar hem deşarj oluyorlar. Toplum içine giriyorlar. Sosyal bir yaşantıları oluyor. Aynı zamanda üretip kazandıkları zaman hoşlarına gidiyor. Ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Tiftik keçisinin termal özelliği de var. Hem kışın sıcak hem yazın serin tuttuğu gibi termal özelliği romatizma gibi hastalıklarda da çok etkili. Mesleği geliştirmek ve büyütmek istiyoruz. Şu anda Avrupa Birliği projesine kabul edildiğimiz için atölyemiz büyüyecek. En az 10 tezgahımız daha olacak. Tiftik yıkama makinelerimiz gelecek." - ANKARA