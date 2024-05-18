GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi'den 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yayımladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 19 Mayıs 1919'un Türk Milletinin Büyük Önder Atatürk'ün önderliğinde yeniden varoluş mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirterek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Başkomutan Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla yokluktan varlığa geçişin meşalesinin yakıldığını kaydeden Adnan Ünverdi, mesajında, "Vatan toprağımızın işgalci emperyalistler tarafından kuşatıldığı ve aziz milletimizin tümüyle yok edilmek istendiği bir dönmede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletin İstiklalini Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır' diyerek milli mücadelemizi başlatmıştır. O günün zor koşullarında aziz atalarımız istiklal ve istikbal uğruna canı pahasına büyük fedakarlıklarla düşmana geçit vermemiş, bu azim ve kararlılık destansı zaferlerin ardından bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ile taçlanmıştır. Büyük Önder Atatürk, işgal kuvvetlerine karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı bu özel günü 'Gençlik ve Spor Bayramı' olarak Türk gençliğine armağan ederek, 'Sizin gibi gençlere malik oldukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeyi başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum' diyerek gençlere olan güven ve inancını dile getirmiştir. Bugün de tüm dünyada yaşanan gelişmeler karşısında bilimin ışığında, donanımlı, yenilikçi gençlerle ülkemiz daha da büyüyecek ve hedeflerimize ulaşmamızda gençlerimiz öncü rol üstlenecektir. Teknolojinin, yenilikçi ve vizyoner fikirlerin yarıştığı, mesafelerin ortan kalktığı bir dünyada gençlerimize ülke olarak daha fazla fırsat vermeli, her alanda kendilerini desteklemeliyiz. Bu anlamda Gaziantep Sanayi Odası olarak kapılarımız gençlerimize sonuna kadar açıktır. Gerek GSO Mesleki Eğitim Merkezi'miz, gerek Model Fabrikamız ve projelerimiz ile gelişim alanlarına göre kendilerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Biz inanıyoruz ki Atamızın izinde daha aydınlık ve müreffeh bir Türkiye'yi gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 105. yıl dönümünde gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz vatanımızın kurtuluşu ve bekası için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP