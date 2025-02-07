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GSO Başkanı Ünverdi: "Şehrimize 'Gazi' unvanı verilişinin 104. yıl dönümü kutlu olsun"

GSO Başkanı Ünverdi:
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Verdiği destansı mücadeleyle tüm dünyaya örnek olan şehrimize 'Gazi' unvanı verilişinin 104. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Verdiği destansı mücadeleyle tüm dünyaya örnek olan şehrimize 'Gazi' unvanı verilişinin 104. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi, diyerek düşmana karşı hiçbir yerden yardım alamadan direnen Antepliler Anadolu'da umut ve şahlanışa öncülük etmiştir" diyen Ünverdi, "Tarih sayfalarına adını altın harflerle yazdırın Antepliler, 11 ay boyunca aç kalmış, susuz kalmış, dönemin en ağır silahlarıyla saldıran düşmana karşı kendi imkanlarıyla mücadele etmiş, vatan uğruna can vermiş ama teslim olmamıştır. Gaziantep Savunması, yokluktan çıkan bir diriliş olarak ülkemiz için örnek olurken aziz atalarımız, 6 bin 317 şehit ve binlerce gazisiyle kahramanlık mührüne imzasını atmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anteplilerin mücadelesini, 'Ben nasıl Anteplilerin gözlerinden öpmeyeyim, Antepliler yalnız Antep'i değil, Anadolu'yu da kurtardılar. Milli Müdafaa'da öncü oldular' diyerek Anteplileri takdir etmiştir. 1921 yılında Antep, TBMM tarafından 'Gazi' unvanı ile onurlandırılmış, İstiklal Madalyası sahibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il ve birinci gaziden sonra ikinci gazi olmuştur. İstiklal ve istikbalinden asla ödün vermeyen, birlik ve beraberliği ile düşmana karşı bir kale gibi duran aziz atalarımızın bizlere bıraktığı tarihi misyon, vatan ve bayrak aşkı, azim ve mücadele ruhuyla Gaziantep bugün de her alanda büyümeye, gelişmeye, ülkemizin kalkınmasına en büyük katkıyı sağlamaya ve bir dünya şehri olarak her şartlarda rol model olmaya devam etmektedir. Antep Savunmasında kedi cephanesini üreten Gazi şehrimiz gelişen sanayisiyle bugün de ülkemizin 6. büyük ekonomisi konumundadır. Gazi şehir olarak bundan sonra da atalarımızın emaneti olan aziz vatanımıza her zaman sahip çıkacak, güçlü yarınlar için birlik ve kardeşlik içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşünce ve duygularla, şehrimize 'Gazi' unvanı verilişinin 104. yıl dönümünü kutluyor, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, canları pahasına mücadeleleri ile destan yazan Antep Savunması ve tüm vatan kahramanlarımızı, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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