Görme Engellilere Farkındalık İçin 'Engelli Yaşam' Söyleşisi ve Golbol Etkinliği Düzenlendi

SUBÜ Ferizli MYO'da görme engellilerin yaşamlarına dikkat çekmek ve farkındalık kazandırmak amacıyla 'Engelli Yaşam' konulu söyleşi ve 'Golbol' etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu'nda 'Engelli Yaşam' konulu söyleşi ve görme engellilere özgü bir takım sporu olan 'Golbol' etkinliği düzenlendi. Söyleşi ve etkinlik, SUBÜ Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selma Yılar, Özel Eğitim Öğretmeni İbrahim Bingül ve Ferizli MYO Öğretim Görevlisi Nadiye Kınalı'nın katkılarıyla yapıldı. Söyleşi kapsamında Özel Eğitim Öğretmeni İbrahim Bingül, kendi yaşam hikayesinden örnekler vererek görme engelli bireylerin kullandıkları okuma ve yazma araçlarına ilişkin bilgiler paylaştı. Ayrıca görme engelli bireylere nasıl rehberlik edileceğine dair uygulamalı eğitim de gerçekleştirildi.

Söyleşinin ardından düzenlenen 'Golbol' müsabakası ile eğlencenin yanı sıra farkındalık kazandırmak amaçlandı. Söyleşi ve etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Ferizli MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar, katılımcılara teşekkür belgesi ve Ferizli MYO'da üretilen tasarım ürünlerinden takdim etti. - SAKARYA