Görme engelli Arat, 8 bin 690 TL'lik engelli aylığına Bakan Göktaş'tan artış istedi

Haber: Erhan ÖZMEN

(ADANA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki görme engelli yurttaş Cüneyt Arat, engelli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, "Yetersiz olan engelli aylıklarımızı ivedi bir şekilde iyileştirmesini, bununla birlikte engelli aylığı başvuru işlemlerinin değerlendirilmesinde, adaletsizliğe yol açan hane geliri kriteri uygulaması yerine başvurucunun gelirinin esas alınmasını sağlamasını önemle talep ediyorum" dedi.

Adana'da yaşayan görme engelli Cüneyt Arat, engelli aylıklarının yetersiz olduğunu belirterek maaşların artırılmasını ve aylık bağlanmasında hane geliri yerine bireysel gelirin esas alınmasını talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a seslenen Arat, şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yüzde 40 ila 69 arası engelli raporu bulunan bireylere 5 bin 793 TL, yüzde 70 ila 100 arası engelli raporu bulunan kişilere ise 8 bin 690 TL engelli aylığı ödenmekte. Bizlere verilen engelli aylıklarının yetersiz olması nedeniyle birçok ihtiyacımızı karşılayamamaktayız, ödemelerimizi yapmakta güçlük çekmekteyiz. Sosyalleşememekteyiz ve sürekli birilerine muhtaç olmaktayız. Birilerine her muhtaç olduğumuzda dünyamız başımıza yıkılmakta.

Buradan herkese soruyorum minimum 5 bin 793 TL, maksimum 8 bin 690 TL engelli aylığı ile kim geçimini sağlayabilir? Kim başkalarına muhtaç olmadan yaşamını rahat bir şekilde idame ettirebilir? Üstelik mağduriyetler bununla sınırlı değil. Bazı engelli bireylere sırf kendileriyle aynı hanede ikamet eden yakınlarının sigortalı olarak çalışması nedeniyle ne yazık ki engelli aylığı bağlanmıyor. Bu adaletsizlik değil mi? Hanede kazanılan gelir 3'e 5'e mi bölünüyor yoksa ailenin zaruri ihtiyaçları mı karşılanıyor? Ben görme engelli bir birey olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan yetersiz olan engelli aylıklarımızı ivedi bir şekilde iyileştirmesini, bununla birlikte engelli aylığı başvuru işlemlerinin değerlendirilmesinde, adaletsizliğe yol açan hane geliri kriteri uygulaması yerine başvurucunun gelirinin esas alınmasını sağlamasını önemle talep ediyorum."

Kaynak: ANKA