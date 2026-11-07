Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Görme engelli Arat, 8 bin 690 TL'lik engelli aylığına Bakan Göktaş'tan artış istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Görme engelli Arat, 8 bin 690 TL'lik engelli aylığına Bakan Göktaş'tan artış istedi Haber Videosunu İzle
Görme engelli Arat, 8 bin 690 TL'lik engelli aylığına Bakan Göktaş'tan artış istedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yaşayan 31 yaşındaki görme engelli Cüneyt Arat, engelli aylıklarının yetersiz olduğunu belirterek Bakan Göktaş'tan artış ve hane geliri yerine bireysel gelirin esas alınmasını istedi. Arat, 5 bin 793 TL ile 8 bin 690 TL arasındaki aylıklarla geçimin güç olduğunu söyledi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(ADANA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki görme engelli yurttaş Cüneyt Arat, engelli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, "Yetersiz olan engelli aylıklarımızı ivedi bir şekilde iyileştirmesini, bununla birlikte engelli aylığı başvuru işlemlerinin değerlendirilmesinde, adaletsizliğe yol açan hane geliri kriteri uygulaması yerine başvurucunun gelirinin esas alınmasını sağlamasını önemle talep ediyorum" dedi.

Adana'da yaşayan görme engelli Cüneyt Arat, engelli aylıklarının yetersiz olduğunu belirterek maaşların artırılmasını ve aylık bağlanmasında hane geliri yerine bireysel gelirin esas alınmasını talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a seslenen Arat, şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yüzde 40 ila 69 arası engelli raporu bulunan bireylere 5 bin 793 TL, yüzde 70 ila 100 arası engelli raporu bulunan kişilere ise 8 bin 690 TL engelli aylığı ödenmekte. Bizlere verilen engelli aylıklarının yetersiz olması nedeniyle birçok ihtiyacımızı karşılayamamaktayız, ödemelerimizi yapmakta güçlük çekmekteyiz. Sosyalleşememekteyiz ve sürekli birilerine muhtaç olmaktayız. Birilerine her muhtaç olduğumuzda dünyamız başımıza yıkılmakta.

Buradan herkese soruyorum minimum 5 bin 793 TL, maksimum 8 bin 690 TL engelli aylığı ile kim geçimini sağlayabilir? Kim başkalarına muhtaç olmadan yaşamını rahat bir şekilde idame ettirebilir? Üstelik mağduriyetler bununla sınırlı değil. Bazı engelli bireylere sırf kendileriyle aynı hanede ikamet eden yakınlarının sigortalı olarak çalışması nedeniyle ne yazık ki engelli aylığı bağlanmıyor. Bu adaletsizlik değil mi? Hanede kazanılan gelir 3'e 5'e mi bölünüyor yoksa ailenin zaruri ihtiyaçları mı karşılanıyor? Ben görme engelli bir birey olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan yetersiz olan engelli aylıklarımızı ivedi bir şekilde iyileştirmesini, bununla birlikte engelli aylığı başvuru işlemlerinin değerlendirilmesinde, adaletsizliğe yol açan hane geliri kriteri uygulaması yerine başvurucunun gelirinin esas alınmasını sağlamasını önemle talep ediyorum."

Kaynak: ANKA
Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı

Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy iddialarını yalanladı

Cebeci sessizliğini bozdu! Mehmet Akif Ersoy'a ilişkin olay sözler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil25

Sarıgül'ün "Evladımızdır" sözlerine yanıtı bomba
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı için yeniden adaylık düşünmüyorum25

CHP lideri Kılıçdaroğlu kararını verdi! Defter tamamen kapandı
Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı ismi görevden aldı
Volkan Demirel 'Biliyorum' diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı

"Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsane güzelini gören tanıyamadı! İşte son hali
Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı iddiası20

İran'la ilgili kıyamet senaryosu iddiası! Vatandaşlarına dağıtıyorlar