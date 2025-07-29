Gölpazarı'nda Tarım Sayımı ve Hibe Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Gölpazarı'nda Tarım Sayımı ve Hibe Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
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Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 Genel Tarım Sayımı ve IPARD III Dönemi hibe destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. İlçe Müdürü Mikail Babur, sayımın önemine ve hibe desteklerinin kırsal kalkınmaya katkısına vurgu yaptı.

Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2025 yılında gerçekleştirilecek olan Genel Tarım Sayımı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III Dönemi hibe destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mikail Babur, TKDK İl İrtibat Ofisi uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü ilçe sorumlusu, mahalle muhtarları ve teknik personeller katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Müdürü Mikail Babur, 24 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek olan sekizinci Genel Tarım Sayımı'nın, sürdürülebilir tarım politikalarının oluşturulmasında temel teşkil edecek önemli verilerin toplanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Sayım çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade eden Babur, vatandaşların kendilerine SMS ile iletilen tarihlerde İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan sayım bürosuna gelerek ya da e-Devlet üzerinden doğrulama yoluyla ankete katılım sağlayabileceklerini belirtti. Babur, "Sunumda, çağrı dönemlerine göre belirlenen yatırım konularında üreticilere, yetiştiricilere ve girişimcilere yüzde 50 ile 70 oranında hibe sağlanabileceği, bu desteklerin özellikle kırsal alanda ekonomik canlanma sağlayacağı ve ilçeye önemli katkılar sunacağı ifade edildi. Toplantıda, tarım sayımı kapsamında toplanacak verilerin arazi kullanımı, hayvan varlığı, alet ve makine envanteri, sulama imkanları ve tarım iş gücü gibi alanları kapsayacağı belirtildi. IPARD destekleri ise çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımları içeriyor. Yetkililer, hem sayım sürecine vatandaşların aktif katılımının hem de IPARD desteklerinden faydalanmak isteyen üreticilerin İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinden bilgi almalarının büyük önem taşıyor" dedi.

Toplantının devamında, TKDK uzmanları tarafından IPARD III Programı kapsamında uygulanacak hibe destekleri hakkında detaylı bilgi verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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