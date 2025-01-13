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Göcek Tüneli Geçiş Ücretine Üçüncü Zam: 41 TL'den 60 TL'ye Yükseldi

Göcek Tüneli Geçiş Ücretine Üçüncü Zam: 41 TL'den 60 TL'ye Yükseldi
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Muğla'da ücretsiz olarak açıldığı söylenen Göcek Tüneli'nin birinci sınıf (otomobil) geçiş ücreti 41 TL'den 60 TL'ye çıkarıldı. 2024 yılı içinde toplamda üç kez zam yapılmış oldu.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'da açıldığı dönemde ücretsiz olacağı söylenen Göcek Tüneli'nde birinci sınıf (otomobil) araçlar için geçerli geçiş ücreti 41 TL'den 60 TL'ye yükseltildi. Tünelden geçiş ücretine 2024 yılı içerisinde üç kez zam yapılmıştı.

Muğla'da vatandaşların "Deli Dumrul Tüneli" adını taktığı, "ücretsiz olacak" denilerek açılan Fethiye ve Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan 950 metrelik Göcek Tüneli'nin geçiş ücretine zam geldi. Birinci sınıf (otomobil) araçlar için geçerli geçiş ücreti 41 TL'den 60 TL'ye yükseldi.

2024 yılında üç kez zam yapılmıştı

Göcek Tüneli için ilk zam haberi 7 Ocak 2024'te yapılmıştı. Bu tarihte birinci sınıf araçlar (otomobil) için 15 lira olan ücret 25 liraya yükselirken, 15 Mayıs 2024'te ise geçiş ücretleri, 25 liradan 35 liraya yükselmişti. Daha sonra üçüncü zam yapılarak tünelin geçiş ücreti, 35 TL'den 41 TL'ye yükselmişti. Böylelikle 2024 yılında tünelden geçiş ücretine üç kez zam yapılmıştı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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