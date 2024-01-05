GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, maden işçilerine toplu iş sözleşmesi ve enflasyon farkıyla ilgili bilgilendirmede bulundu

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde maden işçilerine toplu iş sözleşmesi ve enflasyon farkıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Demir, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan gece ve gündüz vardiyası işçileriyle bir araya geldi. Toplu İş Sözleşmesi ve enflasyon farklarıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Demir, işçilerin yeni yılını kutladı. Maden işçisinin haklarını koruyarak ve ek kazanımlarla mücadelelerini sürdürdüklerini ifade eden Demir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana şartlarımızı olumlu yönde geliştirmek için üstüne her dönem bir şeyler koyarak bugüne kadar geldik. 1 Ocak 2024 yılı itibariyle mevcut ücretlerimizde yeraltında çalışan arkadaşlarımıza yüzde 32, 57 enflasyon farkı zammı verildi. Yeraltında çalışan arkadaşlarımız yine iki asgari ücret farkından yararlandı. Sosyal haklarımıza da yine bu şekilde zam yapıldı." ifadelerini kullandı.

Başarının güçlü ve dinamik yönetimlerden geldiğini ifade eden Tayfun Demir, "Genç ve dinamik bir Genel Başkanımız var, başarılı bir Genel Merkez Yönetimimiz ile genç ve dinamik bir şube yönetimimiz var. En önemlisi de bizlere ve birbirine inan siz emekçi kardeşlerim var. Örgütlü bir Yapı ile tüm sorunlarımızı kademe kademe aşmaya çalışıyoruz. Sizlerin bize verdiği destek ve yüksek enerji ile çalışıyoruz. Kimse bizim enerjimizi boş yerlere çekmeye çalışmasın. Biz alınacak olan bir hak varsa sizlerin bize verdiği güç ile her masada bu hakkı alacağız. İlla ki eksik olan bir şeyler vardır. İnşallah onların da üstesinden geleceğiz" dedi. - ZONGULDAK