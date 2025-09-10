Giresunlu Şoför Fındıkla Araç Satışında Bulundu

Giresun'un Espiye ilçesinde sosyal medya sayfasından arabası için satış ilanı veren Özcan Kurt, müşteri çıkmayınca, ilginç bir yönteme başvurdu. Kurt, fiyat olarak bedel koyduğu aracına bu defa fındıkla takas ilanı verince aracına birçok kişi talipli olunca satmayı başardı.

İlçede bir özel şirkette çalışan Kurt, ihtiyaç fazlası olan kamyonetini satışa çıkardığını anlatarak "Ailemizin 3 aracı vardı ancak evde 2 şoför var. Bu araçlarımızın, sigortasıydı, muayenesiydi bütçemize ağır gelmeye başlayınca birini satmak istedik. Bunun için sosyal medya hesabımdan 300 bin lira bedelle satış ilanı koydum. Ancak kimse nakit para olarak almak istemedi, almak isteyenler de çek ve senetle vadeli almak istedi. Ben de bu şekilde satmak istemedim. Daha sonra nakit alacak müşteri çıkmayınca fındıkla takas yapmak aklıma geldi ve bedel olarak 52 randıman esasına göre bir ton fındık karşılığında satış ilanı paylaştım. Birçok kişi dönüş yaptı. Bu müşterilerden Raşit Çelik bana ulaştı ve anlaştık. Fındığını getirdi arabasının satışını yaptım. Ancak fındığı bizim istediğimiz 52 randıman yerine 54 randıman geldi. Bu da araba bedelinden daha yüksek fiyat anlamına geliyor. Bu fiyat farkını da müşteriye iade ettim. Şimdi aldığım fındığı herkes gibi ilçenin pazar yerinde kurutuyorum. Kuruduktan sonra fındığımı kendim sosyal medya üzerinden pazarlayacağım. Yani kendi fındığımı kendim pazarlamış olacağım" dedi.

Kurt ayrıca fındığın nakit para değerinde olduğunu da hatırlatarak esnafın nakit para yerine fındık karşılığında takas yapabileceğini belirterek yaptığı araç takas ticaretinin örnek olabileceğini kaydetti. - GİRESUN