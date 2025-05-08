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Giresun'daki Yüzme Havuzu Zehirlenmesi Soruşturması Kapatıldı

Giresun'daki Yüzme Havuzu Zehirlenmesi Soruşturması Kapatıldı
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CHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, Giresun'daki yüzme havuzunda 71 kişinin zehirlenmesine ilişkin yapılan idari soruşturmanın sessiz biçimde kapatıldığını ve kamuoyunun bilgilendirilmediğini belirtti.

(GİRESUN) -CHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, 4 Ocak tarihinde Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yüzme havuzunda meydana gelen 65'i çocuk 71 kişinin zehirlenmesine ilişkin, "Olayın ardından geçen süreye rağmen herhangi bir somut ilerleme kaydedilmedi ve kamuoyunu bilgilendirilmedi. İdari soruşturmanın ise sessiz biçimde kapatıldığını öğrendik" dedi.

CHPi Giresun Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, yaklaşık 4 ay önce bir yüzme havuzunda meydana gelen zehirlenme olayıyla ilgili yürütülen idari soruşturmanın sessiz biçimde kapatıldığını söyledi. Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olimpik yüzme havuzunda 4 Ocak günü meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi olayında 65'i çocuk 71 kişi etkilenmiş, çeşitli hastanelerde tadavi altına alınmıştı.

CHP'li Bektaş, olayın ardından geçen süreye rağmen herhangi bir somut ilerleme kaydedilmediğini ve kamuoyunun bilgilendirilmediğini belirterek, idari soruşturmanın kapatıldığını öğrendiklerini ifade etti. Bektaş, olayın sıradanlaştırılmaya çalışıldığını savunarak, "Bu olay üstü kapatılacak kadar basit değildir" dedi.

Zehirlenme olayının "tahliye borusunun yerinden çıkması ve ters hava akımı" nedeniyle meydana geldiğine ilişkin bir rapor hazırlandığını kaydeden Bektaş, bu raporla hiçbir yöneticinin sorumlu olmadığına karar verildiğini söyledi.

"Sorumluluklar görmezden geliniyor"

Raporda daha önce sürekli arızalandığı belirtilen kazanlarla ilgili önlem almayanların sorumlu tutulmamasına tepki gösteren Bektaş, "Hatır gönül ilişkileri ile doğrudan temin yapanların, onarımları denetlemeyenlerin, personel eksikliğini gidermeyenlerin sorumluluğu yokmuş. İki gaz sensörü yerine, iktidar siyasetçilerinin arkasında el bağlayanlar da sorumsuzmuş" dedi.

"Tamamen sorumsuz idareyle karşı karşıyayız"

Olayın ardından kamuoyunu bilgilendirmek adına boy boy fotoğraf paylaşan yetkililerin, işin içine tanıdıklar girince geri çekildiğini belirten Bektaş, "Biz siyasallaşan idareciler sorumsuz olur diyorduk, meğer bunlar gerçekten de sorumsuzmuş" diyerek tepkisini dile getirdi. Murat Bektaş, kamuoyunun halen bu olayla ilgili net bir bilgilendirme beklediğini, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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