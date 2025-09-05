Gercüş'te Sebze ve Meyve Bereketi Yaşanıyor

Batman'ın Gercüş ilçesi ile civar köylerinde yetişen sebze ve meyvelerde bereket yaşandı. Yağışların az olmasına rağmen sebze ve meyvelerdeki verim üreticilerin yüzünü güldürdü.

Gercüş ilçe merkezi ile köylerde yetişen sebze ve meyvelerde bu sene bereketli bir dönem yaşandı. Sebze ve meyvelerin bolluğu hem üreticileri hem de tüketicileri sevindirdi. Çiftçi, ürünleri kısa sürede satarken tüketici de ucuza meyve ve sebze almaya başladı.

Çiftçi Nuri Doğmuş, bu sene Gercüş'te önemli ölçüde organik meyve ve sebze üretimi yapıldığını söyledi. Doğmuş, "Tüm köylüler gelip bu pazarı tercih ediyor. Üzümden incire, patlıcana kadar her şey var burada. Yağışlar az olsa da Allah bereket vermiş, vatandaşlar marketlerden daha çok burayı tercih ediyor. Bu sene bereketli bir yıl oldu diyebiliriz. Organik ve yerli mal ürünler, bu nedenle daha ucuz, daha kaliteli, daha sağlıklı. Vatandaş bu nedenlerden dolayı organik ürünleri tercih ediyor" dedi. - BATMAN