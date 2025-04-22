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Gercüş'te Araziler Atlarla Sürülüyor

Gercüş'te Araziler Atlarla Sürülüyor
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde, engebeli araziler nedeniyle traktör giremeyen tarlalar atlarla sürülüyor. Köylüler, dedelerinden kalma geleneği sürdürerek hem tarla sürüyor hem de ekin ekiyor.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde arazilerin engebeli oluşundan dolayı traktörlerin giremediği tarla ve bağlar atlarla sürülüyor. Atların girmediği yerler ise çapa ile düzeltiliyor.

Dedelerinden kalma geleneği sürdüren köy sakinlerinden Salih Kavak, at ve katır gibi hayvanlarla tarlayı sürdüklerini söyledi. Kavak, bu işin çok zahmetli ve zor olduğunu ancak tarlaları sürmek için başka şanslarının olmadığını dile getirerek, "Gördüğünüz gibi traktörlerin girmediği yerleri atla sürüyoruz. Atların girmediği yerleri ise kendimiz çapalarla yapıyoruz. Çok zahmetli bir iş bundan dolayı çok yoruluyoruz. Mecbur kaldığımızdan dolayı yapmak zorundayız" dedi.

Köylüler traktörlerin girmediği arazide atlarla sürdükleri tarlalarına tohumlarını da atarak ekinlerini ekiyor. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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