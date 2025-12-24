TÜRKYED Başkanı Çelik: 'Genel Tarım Sayımı gıda ve tarım politikalarının doğru bir şekilde planlanabilmesi açısından bir mecburiyettir'

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Genel Tarım Sayımı, çiftçilerimizin faaliyetlerinin doğru, eksiksiz ve güncel verilerle kayıt altına alınması, gıda ve tarım politikalarının doğru bir şekilde planlanabilmesi açısından adeta bir mecburiyettir" dedi.

TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, Genel Tarım Sayımı'na katılım ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularında son tarihin 31 Aralık 2025 olduğunu ve çiftçilerin son günü beklemeden gerekli işlemleri yapmaları gerektiğini belirtti. Tarım politikalarına destek olması bakımından Genel Tarım Sayımı'nın önemli olduğuna dikkat çeken Çelik, Genel Tarım Sayımı'nın başta üreticiler olmak üzere üretim noktasında karar vericiler ve araştırmacılar ile tarım sektöründe yer alan tüm paydaşlar için yol gösterici niteliğe sahip olduğunun altını çizdi.

"TÜRKYED olarak çiftçilerimizi hassas davranmaya davet ediyoruz"

TÜRKYED Başkanı Çelik, bugüne kadar 7 defa Genel Tarım Sayımı yapıldığını ve 8'inci Genel Tarım Sayımı çalışmalarının 1 Temmuz 2025'te başladığını belirterek, "8'inci Genel Tarım Sayımı, 1 Temmuz 2025 tarihinde başlamış olup ve 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecektir. Genel Tarım Sayımı, çiftçilerimizin faaliyetlerinin doğru, eksiksiz ve güncel verilerle kayıt altına alınması, gıda ve tarım politikalarının doğru bir şekilde planlanabilmesi açısından adeta bir mecburiyettir. Dolayısıyla çiftçilerimizin Genel Tarım Sayımı'na bizzat katılımları ve süre bitmeden gerekli işlemleri yapmaları sektörümüzün geleceği açısından oldukça değerlidir. Bu nedenle çiftçilerin, üreticilerin son günlerde yaşanabilecek yoğunluğu göz önüne alarak ÇKS başvurularını son güne bırakmadan eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekmektedir. Dolayısıyla henüz başvuruda bulunmamış çiftçilerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve mağduriyet yaşamaması için 31 Aralık olan son başvuru tarihini geçirmemeleri konusunda TÜRKYED olarak çiftçilerimizi hassas davranmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Çelik, 2026 ÇKS başvurularının 31 Aralık 2025 mesai bitiminde tamamlanacağını, başvuruların il ve ilçe ziraat odaları ile e-Devlet üzerinden yapılabileceğini kaydetti. - ANKARA