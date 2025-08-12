Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 Bin 400 Sözleşmeli Personel Alımı Başlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görev alacak 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı sürecini başlattı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, taşra teşkilatında görev alacak 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı sürecini başladığını söyledi. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya başladığını anlatan Demir, "Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında görev alacak 4 bin 400 yeni yol arkadaşımızı büyük bir heyecanla bekliyoruz. GSB ailesine katılacak her bir personel, gençlerimizin gelişimine ve Türk sporunun geleceğine doğrudan katkı sağlayacak. Bu süreçte başvuru yapacak tüm adaylara başarılar diliyorum. Başvuruların ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gençlik liderinden antrenöre, yurt yönetim personelinden destek kadrolara kadar farklı alanlarda yapılacak personel alımıyla, gençlik merkezlerinden spor tesislerine kadar birçok birimde hizmet kalitesinin artması hedefleniyor" dedi. - BİLECİK