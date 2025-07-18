Gençlerle Huzurevi Sakinleri Arasında Anlamlı Doğum Günü Kutlaması

Gençlerle Huzurevi Sakinleri Arasında Anlamlı Doğum Günü Kutlaması
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Afyonkarahisar Sandıklı Gençlik Merkezi iş birliğiyle Hüseyin Develi Huzurevi'nde düzenlenen etkinlikte gençler ve huzurevi sakinleri bir araya gelerek müzik, oyunlar ve samimi sohbetlerle keyifli anlar yaşadı.

Afyonkarahisar Sandıklı Gençlik Merkezi iş birliğiyle Hüseyin Develi Huzurevi'nde anlamlı bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte huzurevi sakinleri ile gençler bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

Program, gençlerin gitar eşliğinde sunduğu müzik dinletisiyle başladı. Ardından düzenlenen çeşitli oyunlar ve samimi sohbetlerle devam eden etkinlikte, hem büyükler hem de gençler unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinlik, genç kuşaklarla yaş almış bireyler arasında gönül köprüsü kurulmasına vesile oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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