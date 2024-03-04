Gençler, Akçakoca yurdunda kedilere sıcak yuva yapıp besledi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Akçakoca yurdunda kalan gençler, soğuk günlerde dışarıda yaşayan kedilere dikkat çekmek amacıyla kendi elleriyle kedi yuvası yaparak onları besledi.
DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Akçakoca yurdunda kalan gençler kendi elleriyle kedilere sıcak yuva yapıp onları beslediler.
GSB Akçakoca yurdunda kalan öğrenciler soğuk günlerde dışarıda yaşayan hayvanlara dikkat çekerek yurt önüne kendi elleriyle kedilerin barınması için kedi yuvası yaptılar. Öğrenciler ayrıca bölgede yaşayan kedileri de kendi harçlıklarından ayırdıkları para ile aldıkları yem ile kedileri beslediler. - DÜZCE