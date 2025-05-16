Genç Ziraat Mühendisi Kadir Öztürk, Araban Sarımsağını Dünyaya Tanıtıyor

Genç Ziraat Mühendisi Kadir Öztürk, Araban Sarımsağını Dünyaya Tanıtıyor
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Gaziantep'in Araban ilçesinde, Kadir Öztürk, babasından öğrendiği sarımsak yetiştiriciliğini bilimsel bilgilerle birleştirerek AB Tescilli Araban Sarımsağını ülke ekonomisine kazandırmayı hedefliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, genç Ziraat Mühendisi Kadir Öztürk, babasının Araban Ovası'nda yetiştirdiği sarımsakları bilinçli yetiştirmek için Ziraat Mühendisi oldu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, genç Ziraat Mühendisi Kadir Öztürk, babasının Araban Ovası'nda yetiştirdiği sarımsakları bilinçli yetiştirmek için Ziraat Mühendisliği okudu, üniversite bitirme tezini de Araban Sarımsağı üzerinden yaptı. Araban Ovası'nın verimli topraklarında 20 yıldan beri sarımsak üretimi yapan Tahir Öztürk'ün oğlu 25 yaşındaki Kadir Öztürk, çocukluk yıllarından itibaren babası ile birlikte Öztürk ailesine ait ve kiraladığı tarlalarda sarımsak üretimi yapıyordu.

Sarımsak yetiştiriciliğine gönül veren Kadir Öztürk, lise öğrenimini tamamladıktan sonra girdiği üniversite sınavında, babasından öğrendiği sarımsak yetiştiriciliğini bilinçli yapmak ve Araban Sarımsağının kalitesini daha da arttırmayı hedefleyerek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri Bölümünde okudu ve üniversite bitirme tezini Araban Sarımsağı üzerine yaptı. Üniversite eğitimini tamamlayarak ilçeye dönen Kadir Öztürk, artık Ziraat Mühendisi olarak babasının tecrübesi ile kendisinin eğitim bilgisini birleştirerek Araban Ovası'nın verimli topraklarında Öztürk ailesine ait ve kiraladığı tarlalarda ünü ülke sınırlarını aşan Avrupa Birliği (AB) Tescilli Araban Sarımsağı yetiştiriciliği yapmaya başladı. Araban Sarımsağı yetiştiriciliğinde kısa sürede önemli ilerlemeler sağlayarak sarımsak diyarı olarak bilinen Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirdiği sarımsakları babasının kurduğu şirket üzerinden Türkiye'nin tüm bölgelerine sarımsak sevkiyatı yaparak ilçede sarımsak piyasasını belirliyor.

25 yaşındaki genç Ziraat Mühendisi Kadir Öztürk, "AB Tescilli Araban Sarımsağı yetiştiricisi genç Ziraat Mühendisi olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum. İleriye dönük planlarına da değinen Öztürk, sürdürülebilir tarım için teknolojiden daha fazla yararlanmayı istiyorum. Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen kalitesi ve lezzeti ile ünü ülke sınırlarını aşan AB Tescilli Araban Sarımsağını daha fazla üretmek ve aracı şirketler olmadan Avrupa ve dünya ülkelerine kendi imkanlarımla ihraç etmeyi sağlamak, daha katma değerli sarımsak üreterek ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Öztürk, tarım sektörünün sadece tarlada çalışmaktan ibaret olmadığının altını çizerek, gençlerin, bu sektörün teknoloji, mühendislik olarak birçok alanı içinde barındırdığını bilmeleri gerektiğini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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