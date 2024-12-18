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Genç Dansçı Duru Basut Makedonya'da Üç Birincilik Kazandı

Genç Dansçı Duru Basut Makedonya'da Üç Birincilik Kazandı
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İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Duru Basut, Makedonya'da düzenlenen Uluslararası Dans Yarışması'nda bale kategorisinde solo, trio ve grup olarak üç birincilik elde etti. 17 yaşındaki yetenek, kariyerine büyük bir başarı ekleyerek Türkiye'yi gururlandırdı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Duru Basut, Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Dans Yarışması'nda (Stage 2024) üç birincilik elde etti. Bale kategorisinde yarışarak trio, grup ve solo dallarında birinciliği kimseye bırakmayan Basut, henüz 17 yaşındayken kariyerine büyük bir başarı ekledi. Dansı çok sevdiğini, eğitimle dansı bir arada sürdüreceğini ifade eden Basut, "Yarışmaya iyi hazırlandım, kendime güveniyordum. Enerjim yüksekti, salona adımı attığımda başaracağımı hissettim. Makedonya'dan 3 madalya ile dönmek rüya gibiydi. Çok mutluyum" dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Duru Basut'un dans yeteneğini, 4 yaşındayken anaokulundaki öğretmeni keşfetti. Öğretmeninin, 'Çok yetenekli ve gelişime açık' demesi üzerine ailesi tarafından hemen dansa başlatılan Basut, böylelikle bambaşka bir hayata da yelken açtı. Çocuk yaşta dansla tanışan, özel ders almaya başlayan Basut, kendisine güvenenleri yanıltmayarak kısa sürede başarı basamaklarını hızla çıktı.

Danstan hiç kopmayan, ilkokul ve ortaokulda da antrenmanlarını düzenli olarak sürdüren Basut, ulusal çaptaki modern dans ve bale yarışmalarında madalyalara art arda ulaştı. Genç dansçı; 2022 yılında Makedonya'da yapılan şampiyonada 'bale düet' kategorisinde Avrupa ikinciliği elde ederken; geçen sene Belçika'da düzenlenen Dünya Dans Şampiyonası'nda ise 'modern dans düet' kategorisinde dördüncü olmuştu.

Basut, yıllardır hayalini kurduğu uluslararası birinciliğe ise sonunda Makedonya'da ulaştı. Üsküp'teki Uluslararası Dans Yarışması'nda, 'bale' kategorisinde üç birincilik elde ederek madalyaları toplayan Basut, ülkemize büyük gurur yaşattı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin sağladığı sanat bursunu alarak bu yıl Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünde okumaya başlayan Basut, eğitim ile dans yaşamını başarıyla sürdürerek örnek oldu.

Yurt dışında ilk birincilik

Her gün 2-3 saat çalışarak antrenmalarına devam ettiğini, dans sayesinde kendini zinde ve güçlü hissettiğini söyleyen Duru, "Çocukken televizyon karşısında ya da açtığım müzik eşliğinde dans ederdim. Kendimi bildim bileli dansa hep ilgim vardı. Şimdi 17 yaşındayım ama dansa olan sevgim ve ilgim ilk günkü gibi devam ediyor. Makedonya'daki yarışmaya çok önem veriyordum. Birinci olmak istiyordum. Çok hazırdım. İzmir'e madalyayla döneceğim anı hayal ederek yarışmanın yapılacağı salona girdim. Annem de yanımdaydı. Kendimi rahat hissediyordum. Biraz heyecanlıydım ama zaman geçtikçe bunu da yendim. Sonuçta hedefime ulaştım ve birinci oldum. Türkiye'de birinciliklerim vardı. Uluslararası alanda ise madalya almama rağmen hiç birinci olmamıştım. Makedonya'da, yurt dışındaki ilk birinciliğime de ulaştım" diye konuştu.

"Farklı ülkelerden 20 ekip"

Genç dansçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yarışmada, farklı ülkelerden 20 ekip yer aldı. Ben, solo olarak tek başıma birinci oldum. Bunun yanı sıra grup ve tiro olarak da arkadaşlarım Deniz Keskin, Delfin Açık, İlkay Kahraman ve Defne Acar ile birlikte ekiptik. Bu iki dalda birinci olduk. Böylelikle yarışmayı 3 madalya ile tamamladık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Üniversitemde sevdiğim, isteyerek yazdığım bir bölümde okuyorum. Ailem zaten tekstil işiyle uğraşıyor, kendimize ait bir firmamız da var. Henüz birinci sınıfım ama dansta olduğu gibi bölümümde de başarılı olacağıma inanıyorum. En büyük hayalim; kendi tasarladığım dans kıyafetlerini giyerek şampiyonlarda yer almak. Bunu düşündükçe heyecanlanıyorum. Umarım bu hedefime de ulaşır, kendi tasarladığım kıyafetleri giyerek nice birinciliklere ulaşırım." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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