Gelir İdaresi Başkanlığı heyetinden Erzincan TSO'ya ziyaret

Gelir İdaresi Başkanlığı heyeti, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarete; Gelir İdaresi Daire Başkanı İsmail Kılıçarslan, Gelir İdaresi Grup Başkanı Adem Oğuz Öngay, Erzincan Defterdar Vekili Ramazan Özdemir, Gelir İdaresi Grup Müdürü Hakan Akpınar ile Gelir İdaresi Grup Müdür Vekili Alaattin Altundağ katıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede, Erzincan iş dünyasının mevcut durumu, üyelerin vergi uygulamaları kapsamında karşılaştığı hususlar ve güncel mevzuat çalışmaları ele alındı. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın, üyelerinin hak ve menfaatlerini gözeten yaklaşımı doğrultusunda kamu kurumlarıyla yürüttüğü iş birliği ve istişare süreçlerinin önemi vurgulandı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, Erzincan iş dünyasının beklenti ve taleplerinin ilgili kurumlarla doğrudan paylaşılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Üyelerimizin ticari faaliyetlerini daha sağlıklı bir zeminde sürdürebilmeleri adına kamu kurumlarımızla yürüttüğümüz istişareleri son derece kıymetli buluyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı heyetine, yapıcı yaklaşımları ve iş birliğine açık tutumları dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN