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Gelibolu'da Amatör Balıkçıdan Trofe Lambuka Avı

Gelibolu'da Amatör Balıkçıdan Trofe Lambuka Avı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçı Hasan Çakıcı, Saros Körfezi'nde 1 metre 10 santim boyunda ve 7 kilo 200 gram ağırlığında bir lambuka balığı yakaladı. Uzun uğraşlar sonucu balığı kıyaya çeken Çakıcı, avladığı lambukanın trofe niteliğinde olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılık yapan Hasan Çakıcı, oltasıyla dikkat çeken bir av gerçekleştirdi. Saros Körfezi'nde balık tutan Çakıcı, 1 metre 10 santim boyunda ve 7 kilo 200 gram ağırlığında bir lambuka balığı yakaladı.

Çanakkale'de amatör balıkçılık yapan Hasan Çakıcı, oltasıyla kıyıdan 1 metre 10 santim boyunda 7 kilo 200 gram ağırlığında lambuka balığı avladı.

Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılık yapan Hasan Çakıcı, Saros bölgesinde oltasıyla metre 10 santim boyunda 7 kilo 200 gram ağırlığında lambuka balığı yakaladı.

Uzun uğraşlar sonunda balığı kıyaya çekmeyi başaran Hasan Çakıcı, yakaladığı lambukanın trofe bir balık olduğunu ifade etti.

Lambuka balığı büyüklüğü ve kilosuyla görenlerin ilgisini çekti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Saros Körfezi Gelibolu Yerel Yaşam Çevre Doğa Spor

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