Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı'ndan Çiftçilere Kota Daraltmasına Tepki

Güncelleme:
Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Türkşeker bünyesindeki Yozgat Şeker Fabrikası'nın hammadde ihtiyacını karşılayan çiftçilere verilen ekim kotasının, ekim yapıldıktan sonra daraltılmasının üreticileri mağdur ettiğini belirtti. Daraltma kararının çiftçileri borçlandırdığını ve pancarlarını satamayacak duruma getirdiğini vurguladı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Türkşeker bünyesindeki Yozgat Şeker Fabrikası'nın hammadde ihtiyacını karşılayan çiftçilere verilen ekim kotasının, ekim yapıldıktan sonra daraltılmasının üreticiyi mağdur ettiğini belirtti. Aydoğmuş, "Çiftçiler bu masrafı ettiler ama pancarını satacak yer bulamayacaklar, ellerinde kalacak" dedi.

Yozgat'ta, her yıl 254 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon 53 bin ton üretim gerçekleştiriliyor. Yozgat'ın Sorgun ve Boğazlıyan ilçeleri ile Çorum Şeker Fabrikası'nın hammadde ihtiyacını karşılayan çiftçilerin bir bölümünün ekim kotası iptal edildi. Türkşeker'e bağlı Yozgat Şeker Fabrikası'na pancar üreten Sorgun, Kadışehri, Saraykent ve Akdağmadeni ilçelerinde, ekim yapıldıktan sonra kotanın daraltılması çiftçilerin tepkisine neden oldu.

Kuraklık nedeniyle pancar sökümüne erken başlayan üreticileri tarlada ziyaret eden Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Aydoğmuş, yılbaşında verilen ekim kotalarına sadık kalınmasını istedi.

"Çiftçi borçlandı, pancar elinde kalacak"

Aydoğmuş, kotanın iptali uygulamasının çiftçiyi ekonomik çıkmaza sürüklediğini belirterek, şunları söyledi:

"Ocak ayında kotaları verdiler, mayısta ekim yapıldı. Haziran ayında ise ekilen tarlaları sildiler. 500 ton kotası olanın 300'ü, 100 ton kotası olanın 50'si iptal edildi. Çiftçiler masraf yaptı ama pancarını satacak yer bulamayacak. Birçok üretici mağdur olacak. Köylü göç etmek zorunda kalacak. Maliyetler yüksek, kota daraltması çiftçiyi zora sokmaktadır. Bu konuda yetkililerden net açıklama bekliyoruz."

"Yetkililer tarlaya insin"

Aydoğmuş, yetkililerin sahaya inerek çiftçinin durumunu yerinde görmesi gerektiğini vurguladı:

"Çiftçi bu tarlaları kaçak değil, resmi şekilde ekti. Pancar söküm aşamasına geldi ama kota daraltmasıyla üretici mağdur ediliyor. Masraf yapıldıysa, pancar da alınmalı. Çiftçi bu yükün altından kalkamaz. Mazot, gübre, işçilik maliyetleri çok yüksek. Verilen kotalar geri iade edilmeli."

"Fabrikayı kapattırmayacağız"

Şeker fabrikalarının özelleştirme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Aydoğmuş, "Bir dahaki sene pancar ekilmeyecek hale gelir. Fabrikayı da satıp AVM yapmak istiyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Fabrikayı kapattırmayacağız, topladık ektireceğiz. Çiftçinin sesine kulak verilsin" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
