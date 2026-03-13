Yeşilyurt: AK Parti Yorgun ve Yolsuzluk İçinde

Haber: Savaş Kalkan

(TOKAT) - Gelecek Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeşilyurt, Tokat'ta katıldığı iftar programında gündeme dair sert açıklamalarda bulundu. AK Parti iktidarını "yorgun ve yolsuzluğa bulaşmış" olarak nitelendiren Yeşilyurt, Türkiye'nin çıkış yolunun Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek kadroları olduğunu vurguladı.

Tokat İl Başkanlığı'nın daveti üzerine kente gelen Mustafa Yeşilyurt, iftar sonrası partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin siyasi bir yol ayrımında olduğunu belirten Yeşilyurt, "Yorulmuş, yıpranmış ve yolsuzluğa bulanmış bir AK Parti'ye artık ihtiyaç yok. Yalanın da bir sonu var ve o son gelmiştir. Türkiye'yi hem Başbakanlığı döneminde hem de dış politikada başarıyla yönetmiş, devlet tecrübesi ve ilmi derinliği olan tek lider Ahmet Davutoğlu'dur," dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değinen Yeşilyurt, mevcut sistemdeki adaylık kısıtlamalarına dikkat çekti. Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararı alınmadığı takdirde anayasal olarak aday olamayacağını savunan Yeşilyurt, "Bizim ölçümüz devlet tecrübesidir. Bugün bölge coğrafyasını ve dünyayı yönetebilecek altyapı sadece bizim genel başkanımızda mevcuttur. Diğer partileri yok saymıyoruz ama sistemin dayattığı zorunlulukları görerek kapsayıcı her siyasi yapıyla ittifaka açık olduk," ifadelerini kullandı.

"İktidar yoksulun oyuyla geldi, zenginin iktidarı oldu"

Ekonomik tabloyu ve emekli maaşlarını eleştiren Yeşilyurt, hükümetin "savaş var" bahanesinin arkasına sığındığını iddia etti. Yeşilyurt konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu iktidar yoksulun oylarıyla geldi ama artık zenginin iktidarı oldu. Emekliye zam verilememesini savaşa bağlıyorlar. Savaş yokken sanki çok büyük zamlar mı yapıldı? Bu hükümet yeri geldiğinde hamaset, yeri geldiğinde aldatmaya yönelik her şeyi söyleyebiliyor. Öte yandan ana muhalefet de yerel seçim sonrası aynı kibre ve rehavete kapıldı."

"Türkiye'nin acilen merkez yapılanmaya ihtiyacı var"

Siyasetin kutuplaşmadan kurtulması gerektiğini savunan Yeşilyurt, "sağ-sol" ayrımı gözetmeksizin yeni bir merkez blok önerisinde bulundu. Muhafazakar, milliyetçi ve sosyal demokratların siyasi ahlak zemininde buluşması gerektiğini belirten Yeşilyurt, "Gelecek Partisi Türkiye'nin mayasıdır. Ambar dolu ununuz olabilir ama onu ekmek yapacak olan mayadır. Bizim kadrolarımız o ateş çemberinden geçmiş, yolsuzluğa bulaşmamış kadrolardır," dedi.

Gazze ve bölgesel tehdit uyarısı

Dış politikadaki gelişmelere ve Gazze'deki katliama da değinen Yeşilyurt, Türkiye'nin daha "etken" bir politika izlemesi gerektiğini söyledi. İran'a yönelik saldırıları da eleştiren Genel Başkan Yardımcısı, "Bugün Gazze'de soykırım yapanların, yarın hayallerinde Türkiye'nin olmadığını kimse söyleyemez. İç cepheyi sağlam tutmalı, toplumsal bütünlüğümüzü korumalıyız," diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: ANKA