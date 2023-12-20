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Gazipaşa'da minikler Yerli Malı Haftası'nı kutladı

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Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Müftülüğün 4-6 Yaş Kur'an Kursunda eğitim gören minikler için '12-18 Aralık Yerli Malı Haftası' etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenlendi. Minikler, velileri tarafından hazırlanan yiyecekleri paylaşarak hem eğlendi hem de yerli malının önemini öğrendi.

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Müftülüğün 4-6 Yaş Kur'an Kursunda eğitim gören minikler için '12-18 Aralık Yerli Malı Haftası' etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gazipaşa İlçe Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kur-an Kursu sınıfında eğitim gören minikler 12-18 Aralık 2023 tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası'nı velileri tarafından hazırlanan yiyecekleri paylaşarak kutladı. Hafta dolayısıyla düzenlenen etkinlikte minikler hem eğlendi, hem de yerli malının önemini öğrendiler. Hazırlanan yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaşan minikler hoşça vakit geçirdi.

"Yerli malı tüketelim"

Çocuklar, etkinlikte yerli malının kullanımı hakkında bilgiler alırken, İlçe Müftüsü Fahri Başar etkinliğe katılan öğrencilere ve velilere Türkiye'de üretilen yerli ürünleri kullanmaları hususunda tavsiyede bulundu. Yerli malı tüketmenin ülke ekonomisine yaptığı katkı ile çocukları bilinçli tüketim konusunda aydınlatmanın önemine vurgu yapan Müftü Başar, "Hem kültürel hem dini boyutu olan bu önemli günde biz de yavrularımız ile beraber olmak istedik. Çocuklarımıza ülkemizin kendine ait olan ürünlerinin kullanılmasının gerekliliğini, Rabbimizin bizim için yarattığı nimetlerin çeşitliliğinden ve bu nimetler için Allah'a teşekkür etmemiz gerektiğini evlatlarımıza bir kez daha hatırlattık. Ayrıca bu nimetleri israf etmeden tüketmek gerektiğini, günümüzün en büyük problemlerinden olan israfın önüne geçmek adına çocuklarımızı bilinçlendirdik" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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