Gaziantep'te Tekstil Fabrikası İşçileri Hak Gasplarına Uğruyor

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), Gaziantep'te faaliyet gösteren Tunahan Tekstil'de işçilerin aylardır ağır hak gasplarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Sendika, fabrikada çocuk işçi çalıştırıldığını, ücretlerin ödenmediğini ve iş kazalarının gizlendiğini ileri sürdü.

BİRTEK-SEN tarafından yapılan açıklamada, işçilerin şubat ayından bu yana ücretlerinin eksik yatırıldığı, son üç aydır ise hiç ödeme alamadığı belirtildi. Açıklamada, "Geçtiğimiz hafta patron, işçilerin iş akitlerini feshetti ama ne ödeme yaptı ne de bir teminat verdi" denildi.

Fabrikada 18 yaşının altında işçilerin çalıştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, çalışanların yarısının tamamen sigortasız olduğu, sigortalı görünen işçilerin primlerinin ise eksik yatırıldığı kaydedilirken, "Bir hafta önce yaşanan iş kazasında bir işçinin eli kırıldı. Ondan 11 ay önce bir işçi parmağını kaybetti. Ancak ne tazminat ödendi ne de hastanede iş kazası tutanağı tutuldu" denildi.

"Sigortasız çalışıyoruz"

İşçilerden Habeş Çelik mağduriyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

"8 aydan beridir Tunahan Tekstil'de sigortasız çalışıyoruz ancak paramızı alamıyoruz. Üç aydan beridir maaşımızı alamıyoruz. Sigortamızı bugün, yarın yapacaklar diye oyalıyorlar."

Bir başka işçi ise, "Maaşımızı alamadığımız gibi işveren bizden habersiz çıkışımızı verdiği için fabrikanın önünde mağdur bir şekilde bekliyoruz. Bize verilen söz 'Makinayı satacağım, dört ay içinde maaşlarınızı vereceğim' şeklindeydi. Bize hiçbir güvence vermiyorlar" dedi.

"İş kazası bedelini de ödemediler"

İş kazası geçiren bir diğer işçi ise, "11 ay önce iş kazası geçirdim. İş kazası bedelini de ödemediler. Herhangi bir yardımda bulunmadılar" ifadelerini kullandı.

Eli makinaya sıkışarak iş kazası geçiren Suriyeli işçinin ise eli kırık şekilde üç aydır beklediği ve herhangi bir destek almadığı savunuldu.

Konuşan bir başka işçi ise maaşlarını doğru düzgün alamadıklarını ve yetkililerin yardımcı olmalarını istediklerini ifade ederek, "Fabrikada 17 yaşında çalışan işçiler var. Onlar da biz de mağduruz" diye konuştu.