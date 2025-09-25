Gaziantep'te Sanayi Şirketlerine Finansman Modelleri Paneli Gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yeni Nesil Sanayici Platformu ve İntegral Yatırım iş birliğinde "Sanayi Şirketleri İçin Halka Arz ve Alternatif Finansman Modelleri Paneli" gerçekleştirildi.

Panele, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgüler, İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi İbrahim Taşdoğan, Ekonomist Murat Sağman, İntegral Yatırım Kurumsal Satış Direktörü Sarper Dönertaş, Yeni Nesil Sanayici Platformu Üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgüler, "Küresel ticarette olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de zorluklarla mücadele ettiğimiz bir gerçektir. Bu süreçte, tüm güçlüklere rağmen Gaziantep ve ülke sanayicileri olağanüstü çaba göstermektedir. Gaziantep,1500 işletmesi ve 300 bin çalışanıyla Türkiye'nin en büyük ve en fazla istihdama sahip organize sanayi bölgesi konumundadır. Şehrimizden yıllık 10 milyar dolar ihracat yapılırken, İSO ilk 1000 listesinde Gaziantep'ten 65 firma yer almaktadır" dedi.

Şirketlerimizin daralan piyasa şartlarında sürdürülebilirliklerini sağlamaları ve kendilerini geleceğe hazırlamaları gerektiğinin altını çizen Mustafa Özgüler, "Yenilikçi, rekabetçi çözümlerle birlikte en fazla ihtiyaç duyduğumuz finansman konusunda alternatif kanalları değerlendirmeleri çok önemlidir. Bu noktada halka arz; işletmelerimizin sermaye piyasalarına açılmaları ile finansman yönetimine çok büyük katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte: Odamız Yeni Nesil Sanayici Platformu'nun da öncelikli konularından olan firmalarımızın kurumsallaşması, şeffaflık ve büyüme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Küresel değer zincirine markanızla entegre olmak ve şirketin bilinirliğini artırmak için de halka arz önemli bir mecradır" şeklinde konuştu.

İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi İbrahim Taşdoğan konuşmasında, Gaziantep'in üretim kapasitesi, girişimcilik ruhu ve ihracattaki başarısı ile ülkemiz sanayisi ve ekonomisinde ciddi bir yere sahip olduğunu kaydederek, "Bugün burada bölgenin potansiyelini daha ileriye taşıyacak kritik konular olan halka arz ve alternatif finansman konularını firmalarımıza en iyi şekilde aktarmayı ve katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Artık üretmek veya ihracat yapmak tek başına yeterli olmuyor. Şirketlerimizin ayakta kalabilmesi, büyüyebilmesi ve küresel rekabette yerini koruyabilmesi için ciddi bir finansal yapıya ihtiyaçları vardır. Bu sadece bir ihtiyaç değil, gerekliliktir. Geleneksel bankacılık kaynakları çoğu zaman ciddi maliyetler ve sınırlı kaynaklar nedeniyle yeterli olmayabiliyor. Bu gibi noktalarda sermaye piyasası, şirketlerimize alternatif kaynaklar oluşturabiliyor. İşletmelerimize sermaye piyasası enstrümanları vasıtasıyla uzun vadeli ve kalıcı kaynaklar sağlanırken aynı zamanda kurumsallaşma ve yatırımcı güveni gibi birçok avantaj da sağlanmış oluyor. Gaziantep gibi üretim gücü yüksek bir şehirde sanayi firmalarımızın sermaye piyasalarına yönelmesi, hem firmalarımıza hem de ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Nazik misafirperverlikleri için Gaziantep Sanayi Odası ve Yeni Nesil Sanayici Platformu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Murat Sağman da yaptığı sunumda, yurt içi ve yurt dışı para piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Faiz, döviz kuru, büyüme ve enflasyondaki dalgalanmalara değinen Sağman, dünya ekonomisinde büyümede bir yavaşlama öngörüldüğünü, özellikle Avrupa'daki büyümenin oldukça kırılgan olduğunu ve bu süreçte finansmana erişimin işletmeler için en kritik konuların başında geldiğini vurguladı.

İntegral Yatırım Kurumsal Satış Direktörü Sarper Dönertaş ise sunumunda halka arz konusunda bilgiler verdi. Halka arzın uygun maliyetli finansmana etki ettiğini belirten Dönertaş, bunun aynı zamanda borçlanma imkanlarını genişlettiğini, halka arzın şirketin değerini artırdığını, tanınırlığını yükselttiğini ve itibara katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca likidite konusunda kolaylık sunduğunu ve şirketin kurumsal yapısıyla devamlılığını güçlendirdiğini söyleyen Dönertaş, ancak halka arzın belirli kriterleri bulunduğunu ve bunların bilinmesinin büyük önem taşıdığını da hatırlattı.

Toplantı, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.