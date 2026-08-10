Gaziantep'te Kurutmalık Sebzeler Tezgahlarda

Gaziantep'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kentin geleneksel lezzetlerinden olan kurutmalık tezgahlardaki yerini aldı.

Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerinden olan yeni mahsul kurutmalıklar, tezgahlardaki yerini aldı. Patlıcan, kabak ve biber kurutmalıkları, her yıl olduğu gibi bu yıl da rengarenk görüntüsüyle dikkat çekti. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yetiştirilen sebzeler, hasadın ardından ipe dizilerek kurutuluyor ve Elmacı Pazarı'nda satışa sunuluyor. Kentin yöresel mutfağında önemli bir yere sahip olan kurutmalıklar, kış hazırlığı yapan vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Elmacı Pazarı esnafı Fatih Östefil, 7 yaşından bu yana dükkana geldiğini ve yaklaşık 25 yıldır bu işi yaptığını belirterek, yeni sezon ürünlerinin tamamının taze mahsul olduğunu söyledi. Östefil, "Hepsi yeni mahsul. Acur, kabak, patlıcan, biber, hepsi taze taze Antep'imize geldi. Bunlar Oğuzeli'nden geliyor. Orada çalışanlarımız var. Taze taze ekiyorlar, biçiyorlar. Daha sonra iplikten geçirip buraya kadar getiriyorlar. Burada da müşterilerimize satıyoruz" dedi.

"Geçen seneye göre biraz daha pahalı"

Kurutmalık sebzelerin fiyatları hakkında da bilgi veren Östefil, bu yıl fiyatların geçen yıla göre arttığını ifade etti. Östefil, "Bu sene patlıcan, biber ve acurun fiyatı 250 lira, kabak ise 350 lira. Geçen seneye göre biraz daha pahalı" ifadelerini kullandı.

"En çok patlıcan ve biber tercih ediliyor"

Vatandaşların kurutmalık ürünlere olan ilgisinin sürdüğünü belirten Östefil, en fazla talebin patlıcan ve bibere olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı