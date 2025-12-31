Araban Ovası'na kar yağışı çiftçilerin yüzlerini güldürdü

Gaziantep'in Araban ilçesinde kuraklık korkusu yaşayan çiftçiler, 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışıyla mutluluk yaşıyor.

Araban Ovasında onlarca tarım ürünü yetiştirildiği, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tahıl ambarı konumunda olan Gaziantep'in Araban ilçesinde kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, ilçede iki gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışının Araban Ovası'nın verimli topraklarına bereket ve canlılık getireceğini vurguladı.

Yağışların çiftçilerimiz için umut anlamına geldiğini söyleyen Hasan Altun, "Ünü ülke sınırlarını aşan tarım ürünlerini yetiştiren çiftçilerimizin yaşadığı kuraklık korkusunu kar yağışıyla birlikte şimdilik ortadan kalktı. Kar berekettir, bu yıl kış mevsiminde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi üreticilerimizi endişelendiriyordu. Çok şükür ilçe merkezi ve kırsalında iki gün boyunca umutla beklediğimiz bir günlük yoğun kar yağışı geldi. Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan onlarca tarım ürünü yetiştiricileri ve Antep Fıstığı ağaçları için bu yağışlar umut oldu. Bu yağışlar çiftçilerimizin kuraklık endişesini yok etti. 2025 yılının son gününde gelen ilk kar yağışıyla birlikte Araban Ovası'na bereket yağdı. Kar yağışının kış mevsimi boyunca aralıklarla yağmaya devam etmesi halinde kuraklık korkusu da ortadan kalkar İnşallah" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP