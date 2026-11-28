Gaziantep'te 50 yıldır teknolojiye direnerek elek üretimi yapan son ustalardan 61 yaşındaki Mehmet Eşgiler, çalıştıracak eleman ve yetiştirecek çırak bulunmaması nedeniyle mesleğinin yok olmasından korkuyor.

Gaziantep'in Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda yıllardır geleneksel yöntemlerle elek üreten 61 yaşındaki Mehmet Eşgiler, 11 yaşında başladığı elekçilik mesleğini teknolojiye direnerek yarım asırdır sürdürmeye devam ediyor. Geçmişte özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların mutfaklarında önemli bir yere sahip olan elekler, teknolojinin gelişmesi ve modern tarım araçlarının yaygınlaşmasıyla eski rağbetini kaybetti. Bir dönem evlerin vazgeçilmez eşyaları arasında yer alan el yapımı elekler, günümüzde daha çok köylerde buğday, arpa, nohut, fasulye ve bulgur gibi ürünlerin ayıklanmasında kullanılıyor.

Mesleğin son temsilcileri arasında

Mesleğin son temsilcileri arasında yer alan Eşgiler, günümüzde daha çok sipariş üzerine üretim yaparak geleneksel zanaatı yaşatmaya çalışıyor. Müşteri sayısının giderek azalmasının yanı sıra mesleğe ilgi duyan gençlerin bulunmaması ve yetiştirecek çırak bulamaması nedeniyle yıllardır çekiç seslerinin yankılandığı çarşıda mesleğini sürdürmeye çalışan Eşgiler, kendisinden sonra bu zanaatı devam ettirecek kimsenin kalmamasından ve elek ustalığının unutulmasından korkuyor.

"50 senedir baba mesleği olan elekçiliği yapıyorum"

Yarım asırdır baba mesleği olan elekçiliği devam ettirdiğini belirten Mehmet Eşgiler, "61 yaşındayım. 50 senedir baba mesleği olan elekçilik işini yapıyorum. Geçmişten günümüze gelen un eleği, nohut eleği gibi ürünler yapıyoruz. Günümüzde alım satım işine çevirdik. Çünkü bu meslekte çırak yetişmedi. Kendi çocuklarımız dahi yapmaz oldu. Biz mesleğimizi severek yapıyoruz çünkü çocuklarımızın rızkı buradan çıkıyor" dedi.

"Bir eleği 5 dakikada yapıyoruz"

Eleklerin yapım aşamasından bahseden Eşgiler, "Elek yaparken ağacı kesiyoruz, ölçüyoruz ve mıhlayarak işlemden geçiriyoruz. Naylonunu taktıktan sonra demirini ayarlıyoruz ve işlem bitiyor. Bir eleği yapmak 5 dakika sürüyor ve günde 100 adet elek üretiyorduk. Fakat şu an ayda 10 tane elek bile üretmiyorum. Önceden Doğu illerine ürettiğimiz elekleri gönderiyorduk. Şimdi elekçiliği bırakma noktasına geldiğim için göndermiyorum. Genelde şehir içindeki ilçe ve köylerden gelip alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çalışacak eleman bulamıyoruz"

Mesleği devam ettirecek eleman bulamadıklarını belirten Eşgiler, "Eleman yetiştiremiyoruz. Dediğim gibi kendi çocuklarımıza öğrettik, onlar bile bu işi tercih etmiyor. Günlük 5 bin de versek 10 bin de versek gelen olmuyor. Çünkü meslek zor ve anlamıyorlar. Herkese kolay gibi geliyor ama çok fazla emek isteyen bir iş. Onun için mesleğimiz yok olmak üzere" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı