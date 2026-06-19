Dolu yağışında hasar gören araçlar sanayide onarılıyor

Gaziantep'te etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışında hasar gören araçlar için oto sanayide yaşanan yoğunluk devam ediyor.

Gaziantep'te geçtiğimiz aylarda etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle çok sayıda araçta kaporta ve göçük hasarı meydana geldi. Özellikle açık alanlarda park halinde bulunan araçlarda oluşan hasarların giderilmesi için sürücüler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte tamir işlemlerine yöneldi. Göçük düzeltme ve kaporta ustaları, yağışların yerini sıcak havaya bırakmasıyla birlikte tamircilerde dolu nedeniyle hasar gören araç yoğunluğunun arttığını belirtirken, araç sahipleri de hasarların büyümeden giderilmesi için onarım yaptırıyor.

"Araçlar gelmeye devam ediyor"

Dolu yağışından hasar gören uzun bir zaman geçmesine rağmen hala araçların gelmeye devam ettiğini söyleyen Hüseyin Tetik, "Burada dolu yağışında hasar gören araçların onarımını gerçekleştiriyoruz. Araçlar bir hafta 10 gün süre içinde hasarına göre onarımını sağlıyoruz. Dolu yağışın üstünden epey bir zaman geçmesine rağmen hala araçlar gelmeye devam ediyor. Çoğu müşterimiz biraz ortalığın sakinleşmesini beklediği için şu an hala talep gösteriyorlar. Hala onarmak için araçlarını yolluyorlar. Bu araçların onarımını sağlayıp müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar adet olarak bin göçüğün altında bir araç görmedik. Ortalama binin üstünde göçük iziyle karşılaşıyoruz ama şu ana kadar en fazla 3 bin 500 adet göçük izi hasarını düzelttiğimiz dolu hasarlı bir araç oldu" dedi.

"Bir aracın onarımını iki kişi gerçekleştiriyoruz"

İstanbul'dan özel ekip olarak geldiklerini belirten Tetik, araçların segmentine göre hasarlarının değiştiğini de aktararak, "Biz buraya İstanbul'dan özel olarak geldik. İki kişi olarak çalışıyoruz. Bir aracın onarımını iki kişi gerçekleştiriyoruz. Genelde 1 haftalık süre içerisinde tamamlayıp müşterilerimize teslim ediyoruz. Genelde bu süre aracın hasarına göre de değişiyor. Sacın mukavemetine göre de değişiyor. Çin malı arabaları da saç daha yumuşak olduğu için daha hassas çalışmak gerekiyor. Alman grubu biraz daha sağlam olduğu için onların onarımı biraz daha kolay oluyor. Araçlarını seviyorsanız yaptırın bence. Çünkü araçlar değer kaybı yaşamıyor. Herhangi bir şey gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

"Dolu, araç ayırmıyor maalesef, sıfırı da ikinci eli de hasar gördü"

Meydana gelen dolu yağışının araç ayırmadığını ifade eden Tetik, maliyetin araç hasarına göre değiştiğini vurgulayarak, "Dolu, araç ayırmıyor maalesef. Bütün araçları vuruyor. Sıfırı da hasar gördü. İkinci eli de hasar gördü. Eski kasası da gördü. Yeni kasası da gördü. Bizim için modeli veya segmentinin hiçbir önemi yok. Biz onarımını gerçekleştirip vatandaşlarımızı buradan memnun olarak göndermek istiyoruz. Maliyeti hakkında ortalama bir net bir rakam söyleyemiyoruz maalesef. Çünkü aracın hasarının boyutuna göre değişiyor. Aracın modeline göre de değişebiliyor. Çünkü bazı araçlar cam tavan oluyor. Bazı arabalar tavanı tam olduğu için onların onarımı biraz daha fazla olduğu için ortalama 100 bin liralık hasarı buluyor yani" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı