Gaziantep Sanayi Odası Başkanı'ndan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü kutlayarak, kazanılan özgürlüğün önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin demokratik değerlerinin gerekliliğini belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde eşsiz mücadeleler, fedakarlıklar ve kahramanlıklarla kazanılan Kurtuluş Mücadelemizin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Atalarımızın Kurtuluş Savaşında verdiği destansı mücadele ile Aziz Milletimizin egemenlik ve özgürlüğünden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini kaydeden Ünverdi, "Büyük Önder Atatürk'ün, 29 Ekim 1923 tarihinde, 'Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, hepimiz için en büyük emanettir. Cumhuriyetin ilanı ülkemizin bağımsızlığının en büyük nişanesi olmuş, bu toprakların Aziz Türk Milletinin ebedi vatanı olduğu perçinlenmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ülkemiz toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda modern dünyaya entegre olmuş, gelişimin önü açılarak büyümesini sürdürmüştür. Cumhuriyet değerleri etrafında birlik, kardeşlik ve ortak hedefler doğrultusunda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir konu yoktur. Bölgemizde yaşanan gelişmeler göstermektedir ki ülkemiz, demokrasisi ve Cumhuriyet değerleri ile sadece kendisi için değil diğer ülkeler için de istikrar ve güvenin teminatı, barışın ve yarınlar için umudun adıdır. Şehrimizin ve dolayısıyla ülkemizin kalkınması ve daha da güçlenmesi için Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de yenilikçi bir bakış açısıyla sanayimizi yarınlara taşıyacak adımlar atmaya devam ediyor, yenilikleri şehrimizle buluşturuyor; sanayide, üretimde, ticarette günün gereklerine uygun dönüşümü sağlamak ve daha güzel yarınlara ulaşmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yolumuz Cumhuriyetin aydınlık yoludur ve yürüyecek daha çok yolumuz bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklal ve istikbal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 102'nci kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
