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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yağış Sonrası Çalışmalarını Tamamladı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun yağışların neden olduğu sorunları çözmek için gece boyunca çalıştı. GASKİ, Fen İşleri Dairesi, Gaziantep İtfaiyesi ve Kent Estetiği Dairesi ekipleri, yaşanan olumsuzlukları büyük ölçüde giderdi. Suda mahsur kalan araçlar da kurtarıldı. ALO 153'e gelen ihbarların tamamına müdahale edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece yoğun yağışların olumsuz sonuçlara yol açmaması için sabaha kadar çalışarak, yaşanan olumsuzların etkisini büyük ölçüde giderdi. Başta GASKİ olmak üzere, Fen İşleri Dairesi, Gaziantep İtfaiyesi ve Kent Estetiği Dairesi ekipleri gece saat 2.30'da yağıştan kaynaklı sorunları çözüme kavuşturdu.

Gaziantep'te 8 Aralık saat 21.30'da başlayarak saat 01.30'a kadar süren ve metrekareye 70 kilogram yağmurun düştüğü sağanak yağış sırasında ve sonrasında ulaşım ile yaşam alanlarında yaşanan olumsuzluklara karşı GASKİ ekipleri, 120 personel ile kılavuz, vidanjör, kanal görüntüleme robotu, römorklu pompa ve kepçelerden oluşan 30 araçla müdahalede bulundu.

Suda mahsur kalan 10 araç ekiplerin çabalarıyla kurtarıldı

Ekipler, suyu taşıyacak sistemlerin taşıma kapasitesinden fazla yağış alması ve kuruyan yaprakların menfezlerin üzerini kapaması nedeniyle yaşanan sorunlara karşı gece boyunca şehir genelindeki üzeri yaprak veya poşet gibi atıklarla kapanan bölgeleri açtı, su birikintileri vidanjörlerle ve römorklu pompalarla çekti, hatlardaki tıkanıkları kılavuz araçlarıyla giderdi. Öte yandan, suda mahsur kalan 10 araç ekiplerin çabalarıyla kurtarıldı.

ALO 153'e gelen 708 ihbarın tamamına müdahale edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Hattı'na gelen 177 mesken Su Baskını, 242 sifon tıkanması, 84 yolda yağmur birikintisi ve diğer konularda 205 ihbarın hepsine müdahale eden ekipler, meskene su baskını ihbarlarına GASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı personelleri ile koordineli çalışılarak hemen müdahale etti.

Gaziantep Büyükşehir ekiplerinin yağışlı günlerde muhtemel sorunlara müdahale için çalışmalarını kesintisiz sürdüreceği ifade edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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