Galatasaraylı Aziz Yıldırım'ın Eğlenceli İsim Karmaşası

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Aziz Yıldırım, ismi nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanıyla sık sık karıştırılıyor. Fenerbahçeli Aziz Yıldırım'a ulaşmak isteyenler İnternette buldukları numaradan Manisalı Aziz Yıldırım'ı arayınca Galatasaray taraftarı genç bir sesle karşılaşıyor. Yanlış gelen telefonlar ise genç Yıldırım'ın hayatına eğlenceli bir boyut katıyor.

Manisalı genç Aziz Yıldırım, isminin hikayesini anlatırken babasının fanatik Fenerbahçeli bir arkadaşının ısrarı üzerine isminin verildiğini belirterek, "Babamın arkadaşı, Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'dan çok etkilenmiş. Soyadımız da Yıldırım olduğu için babama isim konusunda baskı yapmış. O dönemde babam da bu isteği kıramamış ve ismim Aziz olmuş. Ama ne başkanla bir akrabalığımız var, ne de kendisiyle bir bağlantımız." dedi.

"Fanatik Galatasaraylıyım"

Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Yıldırım, isim benzerliği nedeniyle haftada birkaç kez telefon aldığını söyleyerek, "Arayanlar, başkan Aziz Yıldırım'ı aradıklarını söylüyor. Ben de 'Evet, Aziz Yıldırım benim' diyorum. Ama birkaç dakika sonra yanlış kişiyi aradıklarını fark edip özür diliyorlar. Benim, Galatasaray taraftarı bir Aziz Yıldırım olduğumu öğrendiklerinde şaşırıyorlar."

Yanlış aramalar emlak işinden kaynaklanıyor

Ailesiyle birlikte konfeksiyon ve emlakçılık sektöründe faaliyet gösteren Yıldırım, telefon numaralarının iş sebebiyle internette yayınlandığını ve yanlış aramaların bu yüzden arttığını dile getirerek, "Numaramız internette yer aldığı için insanlar ulaşabiliyor. Bazen gülüp geçiyorum, bazen de gerçekten yorucu oluyor. Ama her telefon konuşması eğlenceli bir anı bırakıyor." diye konuştu.

"Başkan Aziz Yıldırım'dan farklıyım"

Kendi adını taşırken farklı bir takımın taraftarı olmanın ilginç olduğunu söyleyen Yıldırım, "Aziz Yıldırım denince herkesin aklına Fenerbahçe Başkanı geliyor. Ama ben tam tersiyim. Galatasaray'a olan sevgimle tanınırım. Telefonla arayıp beni yanlışlıkla bulsalar da, bu durumu kabullendim ve keyif alıyorum." dedi.

Manisa'nın Galatasaraylı Aziz Yıldırım'ı, isim benzerliği nedeniyle yaşadığı bu durumları artık hayatının bir parçası olarak görürken, kendisiyle ilgili yapılan yanlış aramaları ise mizahi bir dille karşılıyor. - MANİSA