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GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Mesajında bayramların birlik ve beraberliğimizin sağlanmasında önemli bir rolü olduğunu belirten Kileci, "Her günümüzün bayram gibi geçmesini, milli birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum." dedi.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, yayımladığı mesajda milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Yaptığı açıklamada "Bu mübarek ayda oruçlarımızı hep birlikte açmanın huzurunu ve manevi havayı yeniden hissetmenin mutluluğunu yaşadık. Bir sofranın etrafında birleşebilmek, sahip olduklarımızı paylaşmak ve aramızdaki muhabbeti güçlendirmek yeniden nasip oldu. Millet olarak zor zamanlardan geçtiğimiz zamanlarda bayramların iyileştirici etkisini hissediyoruz. Ramazan Bayramı ile bu kardeşlik ve rahmet ayına hoşça bir nokta koyuyoruz fakat sahip olduğumuz birlik ve beraberliğimiz, paylaşma kültürümüz, geleneklerimize bağlılığımız Ramazan sofralarındaki gibi sürmeli ve bu her alanda devam etmelidir. Ramazan bereketinin yıl boyunca bölgemize ve ülkemize hakim olmasını diler, bu bayramın da büyüklerimizin unutulmadığı, küçüklerimizin sevindirildiği ve geleneklerimizin yaşatıldığı güzel bir bayram olmasını dilerim. Başta büyük fedakarlıklar altında sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde vatanımızın birliği ve bütünlüğü için görevde olan güvenlik güçlerimiz, gazilerimiz, şehit ailelerimiz ve ihracat ailemiz olmak üzere tüm milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, her günümüzün bayram gibi geçmesini diliyorum. Bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güneydoğu Anadolu Ramazan Bayramı İhracat Kültür Yerel Haberler

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