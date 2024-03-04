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Frig Vadisinin Kalbi Han Arıcılıkla Güçleniyor Projesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Frig Vadisinin Kalbi Han Arıcılıkla Güçleniyor' projesinin bilgilendirme toplantısı Han ilçesinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve aile çiftçiliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 'Aile Çiftçiliğinin Geliştirilmesi Programı' çerçevesinde 'Frig Vadisinin Kalbi Han Arıcılıkla Güçleniyor' projesinin bilgilendirme toplantısı Han ilçesi Gökçekuyu Mahallesi'nde düzenlendi.

'Frig Vadisinin Kalbi Han Arıcılıkla Güçleniyor' projesinin bilgilendirme toplantısnda, Veteriner Hekim Eşref Selçuk Özkütük tarafından projede yer alan tüm çiftçiler bilgilendirildi.

Kursiyerlere tecrübeli arıcılar eşliğinde mesleği öğrenme imkanı sağlanıyor

'Frig Vadisinin Kalbi Han Arıcılıkla Güçleniyor Projesi' ile, 'Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi'nin bir bileşeni olan arıcılık faaliyetlerinin desteklenerek hedef bölgede yaygınlaştırılması, doğal kaynakların doğru yönetilmesi, genetik kaynakların, biyoçeşitliliğin ve kültürel değerlerin korunması ve devamlılığının sağlanması, geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, kadın çiftçiler ve eğitimli genç çiftçilerin üretime yönlendirilerek aile çiftçiliğinin desteklenmesi amaçlanıyor. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi, Aile Çiftçiliğinin Geliştirilmesi Programı çerçevesi ve Eti Maden Genel Müdürlüğü'nce destekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından sağlanan 500 bin TL'lik hibe desteği, Eti Maden Genel Müdürlüğü ve çiftçi katkısıyla oluşturulan yaklaşık olarak toplamda 1 Milyon TL'lik bir bütçeyle arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan ve lavanta balı üretimini hedefleyen 25 üreticiye toplamda 20'şer çıtalı 125 adet çift katlı kovan desteği verilmesi, aynı zamanda hedef bölgede arıcılığın geliştirilerek sürdürülmesi için 'Arıcılık Mesleğini Öğrenme ve İcra Etme Eğitim Alanı' oluşturulması planlanıyor. Projeden faydalanan arıcı adaylarının bu eğitim alanında uzmanlar ve tecrübeli arıcılar eşliğinde arıcılık mesleğini öğrenerek kendilerine boş olarak verilen kovanları kendi ürettikleri arılar ile doldurmaları, arıcılık mesleğini icra ederek aile bütçelerine önemli bir katkı sağlamaları, projenin hedefine ulaşması açısından anlamlı ve önemli bir faktör olarak görülüyor.

Bilgilendirme toplantısına, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, Han İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali İhsan Söker, proje sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Zuhal Akkaya, konu uzmanı Veteriner Hekim Eşref Selçuk Özkütük, Tarım Teknikeri Mehmet Ardıç, Eskişehir İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli teknik personel, S.S.Gökçekuyu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Kezban Kurnaz ve üyeleri, Gökçekuyu Mahalle Muhtarı Mustafa Kurnaz, kursiyerler ve çiftçiler katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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