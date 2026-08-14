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Fransa’da tırmanış sırasında dağcıların üzerine taş ve kaya parçaları yağdı

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Mont Blanc'ın Gouter Koridoru'nda dağcıların üzerine kaya parçaları düştü; o anlar kameraya yansıdı. Risk nedeniyle Tete Rousse ve Gouter sığınakları kapatıldı, geceyi orada geçiren 32 dağcı helikopterle tahliye edildi.

Fransa'nın Mont Blanc Dağı'nda bulunan Gouter Koridoru'nda dağcıların üzerine taş ve kaya parçalarının düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Mont Blanc Dağı'nda dağcıların ölümle burun buruna geldiği anlar kameraya yansıdı. Mont Blanc'ın en çok kullanılan tırmanış güzergahlarından olan Gouter Koridoru'nda dağcıların geçiş yaptığı sırada dağın yamacından kopan çok sayıda taş ve kaya parçası büyük bir hızla aşağı doğru düştü. 11 Ağustos'ta kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti. Görüntülerde dağcıların dar ve dik geçitte ilerlediği sırada önce küçük taş parçalarının düşmeye başladığı, saniyeler içerisinde ise kaya düşmesinin şiddetlendiği görüldü. Kopan kaya parçaları dağcıların bulunduğu noktaya doğru ilerlerken, bölge yoğun bir toz bulutuyla kaplandı. Dağcılar ise kayalıklara yaklaşarak kendilerini korumaya çalıştı. Aynı koridorda bulunan başka dağcıların yaşadıkları da Fransız basınına yansıdı. Bölgede kaya düşmesine yakalanan 22 yaşındaki amatör dağcı Loris Bianco yaşadığı korkuyu, "Beni öldürecek taşı bekliyordum" sözleriyle anlattı. Genç dağcı ve beraberindekilerin kaya düşmesinin başlaması üzerine koridorda bir süre mahsur kaldığı ve kayalık bölgelere sığınarak kendilerini korumaya çalıştıkları aktarıldı.

Fransız medyasında yayımlanan görüntülerde, birden fazla dağcının Gouter Koridoru'nda ölümün eşiğinden döndüğü belirtildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, bölgede son haftalarda meydana gelen taş ve kaya düşmelerinin sıklığı ciddi şekilde arttı. Bölgede yaşanan yoğun kaya düşmelerinin son dönemde neredeyse günlük hale geldiği belirtilirken, özellikle yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıkların dağlık bölgedeki donmuş zeminin çözülmesini hızlandırdığına dikkat çekildi.

Tırmanış yolundaki sığınaklar kapatıldı

Bölgede yaşananların ardından Saint-Gervais-les-Bains Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkanı Jean-Marc Peillex tarafından alınan kararla, Mont Blanc'ın klasik tırmanış güzergahında bulunan Tete Rousse ve Gouter sığınakları kapatıldı. Kararın gerekçesi olarak Gouter Koridoru'ndaki "çok yüksek kaya düşmesi riski" gösterildi.

Belediye Başkanı Peillex, bölgede etkili olan kuraklık ve sıcak hava dalgalarının dağcılık faaliyetlerini son derece riskli hale getirdiğine dikkat çekti. Peillex, profesyonel dağ rehberlerinin de mevcut şartlar nedeniyle Mont Blanc tırmanışlarını askıya aldığını belirterek, dağcılara hava ve zemin şartları düzelene kadar tırmanışlarını erteleme çağrısında bulundu.

Geceyi sığınaklarda geçiren 32 dağcı helikopterle aşağı inmek istedi

Sığınakların kapatılmasının ardından 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan geceyi bölgedeki sığınaklarda geçiren 32 dağcı, sabah saatlerinde güvenlik nedeniyle helikopterle aşağı indirilmek için talepte bulundu. Fransız yüksek dağ jandarma birimi, mevcut durumun acil bir kurtarma operasyonunu gerektirmediğine karar verdi. Bunun üzerine bölgedeki dağcıların özel bir helikopter şirketi tarafından kendi masraflarını ödeyerek tahliye edilmesine izin verildi. Bazı dağcıların ise kaya düşmelerinin azalmasının ardından yürüyerek aşağı indiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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