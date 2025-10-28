Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Kazakistan'da İkili İlişkileri Güçlendirdi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, resmi ziyaret için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, resmi ziyaret için Kazakistan'a geldi. Stubb, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayında resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Stubb, karşılama kıtasını selamladı Stubb ve Tokayev törenin ardından ikili görüşmeye geçti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmenin açık kısmında yaptığı konuşmada Stubb'ın ziyaretinin özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu, ikili ilişkilerin gelişimine yeni bir ivme kazandıracak önemli ve birçok açıdan dönüm noktası niteliğinde bir olaydır. Kazakistan ve Finlandiya arasında dostluk ve karşılıklı işbirliğine dayalı güzel gelenekler oluşmuştur. Aramızda çözülmemiş bir sorun yok, ancak yatırım ve ticaret alanlarında işbirliği potansiyeli tam olarak kullanılmamıştır. Girişimlerinizle organize edilen iş forumunun yapılması büyük öneme sahip. Bugün ben de bu foruma katılacağım. Forumun ülkelerimizin girişimcilerini iş ilişkilerini geliştirmeye teşvik edeceğini umuyorum" dedi.

Ayrıca Finlandiya ile insani ilişkileri de üst düzeyde desteklediklerini kaydeden Tokayev, "Genel olarak Finlandiya, Kazakistan'da büyük bir ilgi görüyor. Halkımız ülkenize, kültürünüze ve geleneklerinize saygı duymaktadır. Birçok Kazak turist memnuniyetle Finlandiya'yı ziyaret ediyor. Ziyaretinizin ülkelerimiz arasındaki ortaklığı güçlendirmek için yeni fırsatlar açacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Astana sokaklarında Fin markalarını görmek memnuniyet verici"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb da, görüşmelerde iki kilit alana odaklanacaklarını belirterek, "Birincisi ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi ve iş adamlarımız arasındaki işbirliği. Bana 20'den fazla önde gelen Finlandiyalı şirket temsilcilerinden oluşan büyük bir iş adamları heyeti eşlik ediyor. Astana sokaklarında Isku ve Honkarekanne gibi Fin markalarını görmek memnuniyet vericiydi. Görüşmelerimizin ikinci konusu dış politika ve güvenlik meseleleri. Birçok ortak çıkarımız var ve karmaşık konulara çözüm bulmak için çaba gösteriyoruz" dedi. - ASTANA