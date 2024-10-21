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FETÖ Kumpası Mağduru Muhtar, Gülen'in Ölümüne Tepki Gösterdi

FETÖ Kumpası Mağduru Muhtar, Gülen'in Ölümüne Tepki Gösterdi
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Malatya'nın Akçadağ ilçesi muhtarı Eyüp Gönültaş, FETÖ kumpası sonucu cezaevine girdiği dönem ve hayatını kaybeden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında düşündüklerini ifade etti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, FETÖ kumpası sonucu yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan mahalle muhtarlarından Eyüp Gönültaş, hayatını kaybeden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ateşinin bol olması temennisinde bulundu.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in hayatını kaybettiği haberi Malatya'da sevinçle karşılandı. FETÖ kumpası sonucu yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan Akçadağ ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarı Eyüp Gönültaş, Fethullah Gülen'in ateşinin bol olması temennisinde bulunarak, Bursa'da FETÖ/PDY davasında yargılanan ve tutuklanan dönemin Malatya İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın girişimleri sonucu bazı arkadaşları ile birlikte cezaevine gönderildiklerini söyledi.

2006 yılında ikametinde düzenlenen bir programda misafir ettikleri eski Malatya İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın bir sorusuna verdiği cevap sonrası uzun bir süre teknik takibe alındıklarını kaydeden Gönültaş, 2008 yılında ise gözaltına alınarak tutuklandıklarını ifade etti.

Cezaevinden çıktıklarında bozulan iş hayatları nedeniyle büyük zorluklar çektiklerini aktaran Gönültaş, örgütün yayın organlarından olan Zaman gazetesine üye olmadıkları için de uzun süre maliyenin kıskacında yüklü miktarda vergi cezaları ile karşıya karşıya kaldıklarını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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