Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde F-16 Gösterisi Heyecan Yarattı

25. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin son gününde Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçakları, Belcekız Plajı semalarında gerçekleştirdikleri muharip uçuş gösterisiyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Fethiye'nin simgesi haline gelen festivalin finalinde gökyüzü, Türk pilotlarının üstün manevra kabiliyetleriyle adeta bir görsel şölene dönüştü. Vatandaşlar, alkışlar eşliğinde gerçekleşen gösteriyi heyecanla takip etti. Beş gün süren festivalde; yamaç paraşütü, wingsuit, base jump ve akrobasi gösterileriyle hem yerli hem yabancı yüzlerce sporcu bir araya gelerek Fethiye semalarını renklendirdi. - MUĞLA