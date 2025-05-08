Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma

Fethiye'de Superyacht Show Türkiye Açıldı

Fethiye'de Superyacht Show Türkiye Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Türk bayraklı charter tekneleri ve lüks yat ekipmanlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen Superyacht Show Türkiye, Göcek Marina'da kapılarını açtı. Etkinliğe yurt dışından 40-50 farklı ülkeden acente temsilcileri katılıyor.

Fethiye'de Superyacht Show Türkiye başladı

MUĞLA - Fethiye'de Göcek'te bu yıl ilki düzenlenen Superyacht Show Türkiye, Türk bayraklı charter tekneleri ve lüks yat ekipmanlarını uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturarak Türkiye'nin yatçılık alanındaki iddiasını gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin yatçılık sektöründe küresel ölçekte söz sahibi olma hedefiyle yola çıkan Superyacht Show Türkiye, etkinliğin kurucusu Mehmet Kabak önderliğinde Göcek'te kapılarını açtı. Bu yıl ilki düzenlenen organizasyon, 12 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Göcek Marina'da gerçekleşen fuarda, Türk bayraklı charter tekneler ve dünyaca ünlü yat ekipmanları sergileniyor. Fuar kapsamında seminerler, paneller, sektörel bilgi paylaşımı ve iş birliği imkanları sağlanıyor.

Superyacht Show Türkiye'nin açılışına Göcek Karakol Komutanı Ergül Tunçdemir, Göcek Liman Başkanı Abdurrahman Kara ve sektör temsilcileri katıldı.

"Yurt dışından Acente Temsilcilerini ağırlıyoruz"

Yaklaşık 250 katılımcının yer aldığı organizasyonun, yurt dışından da büyük ilgi gördüğünü belirten etkinliğin kurucusu Mehmet Kabak yaptığı açıklamada, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Superyacht Show Türkiye organizasyonunda, yurt dışından 40 ila 50 farklı ülkeden acente temsilcilerini ağırlıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'den de çok değerli katılımcılarımız var" dedi.

"Hedefimiz iş imkanlarını artırmak"

Kabak, fuarın sektöre olan katkısının altını çizerek, "Amacımız; Türkiye'de ve dünyada üretilen yatları sergilemek, Türk bayraklı charter teknelerimizi yurt dışından gelen acentelerle buluşturmak, iş imkanlarını artırmak ve müşteri portföyünü genişletmek. Bu hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.