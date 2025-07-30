Fethiye'de Genç Satrançcı Havada Satranç Oynadı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde satranç turnuvasında birinci olan Yağız Kasım Atlıhan, Babadağ'dan yaptığı yamaç paraşütü uçuşunda pilotu ile birlikte gökyüzünde satranç oynadı. Eşine az rastlanır bir deneyime imza atan ikili, hem sportif başarıları hem de cesur performanslarıyla dikkat çekti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen satranç turnuvalarında birincilik elde eden genç sporcu Yağız Kasım Atlıhan, sıra dışı bir deneyime imza attı. Atlıhan, dünyaca ünlü Babadağ'dan gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşunda, pilot Şenol Arat ile birlikte gökyüzünde satranç oynadı.
Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden tandem (ikili) atlayış yapan Yağız Kasım Atlıhan ve deneyimli pilot Şenol Arat, uçuş öncesinde farklı bir hazırlık yaptı. İlk olarak kısa bir boks antrenmanı yapan ikili, ardından satranç tahtasının başına geçti. Uçuş öncesi başlayan satranç karşılaşması, kalkış sırasında da devam etti. Yamaç paraşütüyle gökyüzüne yükselen Atlıhan ve Arat, eşine az rastlanır bir şekilde havada satranç oynamayı sürdürdü. Hem sportif başarılarıyla hem de cesur performanslarıyla dikkat çeken ikili, bu farklı deneyimleriyle büyük ilgi topladı. - MUĞLA