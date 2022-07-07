Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Doğum Günü Sürprizi

Fethiye Belediyesi personeli, Başkan Alim Karaca'nın doğum gününü hazırladığı sürpriz ile kutladı.

Sürpriz kutlama karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Başkan Karaca, "Pandemi sürecinde çok sıkıntılı dönemler geçirdik. Bir ağabeyimiz rahmetli oldu. Personellerimiz covid geçirdi. Her ne olursa olsun Fethiye'deki işlerimizi aksatmadık. Biz aile olduk. İlk geldiğimizde aile olmanın çok önemli olduğunu konuşmuştuk. Aile olduğumuz takdirde başarılı olacağımızı söylemiştik. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde en zor günlerde bile bizlerle birlikte oldunuz. Sizlere, değerli ailelerinize, sevdiklerinize güzel bir bayram diliyorum. Hepinize iyi bayramlar" dedi.

Başkan Karaca, konuşmanın ardından belediye personelinin yaptırdığı, üzerinde 'Birlikte Nice Mutlu Senelere' yazan pastayı, eşi Çiğdem Karaca ile birlikte kesti.

ANKA / Yerel