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FERRERO'nun fındık piyasasındaki egemenliği eleştirildi

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Tüm Üretici Köylü Sendikası (Tüm Köy Sen) Zekayi Sağra, FERRERO'nun fındık piyasasında egemen durumda olduğunu ve devlet politikasının sorun olduğunu belirtti.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Tüm Üretici Köylü Sendikası (Tüm Köy Sen) Zekayi Sağra, "FERRERO fındık piyasasına egemen durumda. Yaklaşık 10 bin üreticiyle sözleşmesi var. Üretimi kendi ziraat mühendisleriyle denetliyor. Sorun yalnızca FERRERO değil, devlet politikası. Devletin tarım politikası serbest pazar piyasa üzerine olunca tarım ve gıda şirketlerinin dediği oluyor" dedi.

Gelecek ay yaklaşık 10 bin fındık üreticisiyle sözleşme imzalayacak olan FERRERO'nun Rekabet Kurulu ile görüşmesi ve taahhüt vermesi üreticilerin sorunlarını çözemeyeceğini kaydeden Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, "Çözüm; demokratik halkçı tarım politikaları ve üreticinin örgütlü gücünü göstermesindedir. Yerli ve yabancı tarım ve gıda şirketleriyle devletin iç içe tarım politikalarını belirlenmesini önüne geçmek zorundayız" açıklamasında bulundu.

"AÇIKLANAN FİYAT YÜKSEK ENFLASYON NEDENİYLE KUŞA DÖNÜYOR"

Zekayi Sağra, şunları söyledi:

"FERRERO fındık piyasasına egemen durumda. Yaklaşık 10 bin üreticiyle sözleşmesi var. Üretimi kendi ziraat mühendisleriyle denetliyor. Sorun yalnızca FERRERO değil, devlet politikası. Devletin tarım politikası serbest pazar piyasa üzerine olunca tarım ve gıda şirketlerinin dediği oluyor. Devlet maliyeti de karşılamayan taban fiyatını şirketlerin istediği biçimde açıklıyor ve yeterince fındık almıyor. Açıklanan fiyat ise yüksek enflasyon nedeniyle kuşa dönüyor. Eylül ayındaki 82 TL ile bugün ise 130 TL'ye alınıyor. Enflasyon nedeniyle Eylül ayının 82 TL'si ile bugünün 130 TL'si arasında bir fark yok. Devlet, enflasyon nedeniyle fındık fiyatını güncellemeyeceği için yine tarım ve gıda tekelleri belirleyici olacak, üretici mağdur edilecek. Çözüm; demokratik halkçı tarım politikaları ve üreticinin örgütlü gücünü göstermesindedir. Yerli ve yabancı tarım ve gıda şirketleriyle devletin iç içe tarım politikalarını belirlenmesini önüne geçmek zorundayız."

Kaynak: ANKA / Yerel

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