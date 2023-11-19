Farklı ülkelerden 300 öğrenci Filistin için bir araya geldi

Eskişehir Uluslararası Öğrenci Platformu'ndaki 300 uluslararası öğrenci, Filistin için yürüyüş düzenledi.

Saat 15.00'da Valilik Meydanı'nda yürüyüşe başlayan Eskişehir Uluslararası Öğrenci Platformu'ndan 300 öğrenci, İki Eylül Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi'nden geçerek Ulus Anıtı'na kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüş esnasında 'Free Palestine (Filistin'e özgürlük), kahrolsun İsrail ve Amerika' sloganları atıldı. Öğrenciler Filistin bayraklarının yanı sıra Türkçe ve İngilizce pankartlar açarken, yürüyüş bitiminde Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca basın açıklaması yapıldı. Filistin'deki çocuk katliamlarının durdurulması konusunda çağrı yapan grup, Gazze şehitleri için dua okunmasının ardından dağıldı. - ESKİŞEHİR