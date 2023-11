Fadıloğlu, öğretmenlerini unutmadı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmenleri ve aynı zamanda iki kız kardeş olan Sevim Şengöksel ile Seniha Can Yücel'i evlerinde ziyaret etti.

Her yıl öğretmenlerine gerçekleştirdiği ziyaretini bu yıl da gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kardeş olan ilkokul öğretmenleri Sevim Şengöksel ile Seniha Can Yücel'i ayrı ayrı evlerinde ziyaret etti. Öğretmenleriyle yakından ilgilenen ve ellerini öperek Öğretmenler Günü tebrikini ifade eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğretmenlerine çiçek armağan etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti ve mutluluğu aktaran Öğretmen Sevim Şengöksel ve Seniha Can Yücel, kendilerini bu yıl da unutmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler.

"Hatırımızı sorması, bizim için çok büyük bir mutluluk"

Ziyarete konuşan emekli öğretmen Seniha Can Yücel, "Öncelikle bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Rıdvan oğlum da benim şahsımda bütün öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutlamak için beni her sene ziyaret ediyor. Bu şekilde vatana, millete faydalı bir öğrencim olduğu için çok mutluyum. Başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok hakikatli, vatanı, memleketi, milleti için çocukluktan beri yardımsever bir kişiliği vardır. Tabii ki bunda annesinin, babasının çok büyük emeği vardır. Biz öğretmenleri olarak da bir nebze de olsa katkı sunmuşsak ne mutlu bize. Halen bizi gelip ziyaret etmesi, anması, hatırımızı sorması bizim için çok büyük bir mutluluktur. Allah, kendisinden daima razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Biz hayatı, ilkokul öğretmenlerimizden öğrendik"

Öğretmeniyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben öncelikle Seniha hocama Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Seniha hocamın şahsında tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Seniha hocam, benim anne vekilim. Ben 1964 doğumluyum, 1969 yılında 5 yaşındayken hocamla tanıştım. En büyük ablamı da Seniha hocam okuttu. Ondan sonra ben 1. sınıfa başladığımda Seniha hocamın sınıfında başladım. 1. sınıftan 3. sınıfa kadar hocam okuttu. 3. sınıftan sonra tayini çıkmıştı. Eşiyle birlikte şehirden ayrılmıştı. Ondan sonra aynı okulda kız kardeşi olan Sevim Şengöksel hocam, sağ olsun 4. ve 5. sınıfı da o okuttu. Allah, başımızdan eksik etmesin. Hakikaten biz; hayatı, ilkokul öğretmenlerimizden öğrendik. En önemli eğitim mutlaka ailede başlıyor ama annelerimizin, babalarımızın vermiş olduğu eğitimin üstünde rol model olarak ilkokul öğretmenimiz çok önemliydi. Ben şahsen kendimi çok şanslı addediyorum. Annem, Rahmet-i Rahman'a kavuştu ama Seniha ve Sevim hocalarımın da dualarını ben hep üzerimde hissediyorum ve bunların beni koruduğunu, bana yol gösterdiğine inanıyorum. Ne mutlu böyle bir anneye sahibim. Allah, hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Ben tekrar, Seniha hocamın şahsında tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP