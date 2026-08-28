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Bandırma'da yeni sezon hazırlıkları: Palamut bolluğu bekleniyor

Bandırma'da yeni sezon hazırlıkları: Palamut bolluğu bekleniyor
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Balıkçılıkta gırgırla avlanma yasağının 1 Eylül’de sona ermesine sayılı günler kala Bandırma Balık Hali’nde yeni sezon hazırlıkları başladı.

Balıkçılıkta gırgırla avlanma yasağının 1 Eylül'de sona ermesine sayılı günler kala Bandırma Balık Hali'nde yeni sezon hazırlıkları başladı. Denizlerdeki palamut hareketliliği balıkçıların yüzünü güldürürken, bu sezon palamudun bol olması bekleniyor.

2026-2027 balıkçılık sezonu öncesinde Bandırma'daki balıkçılar tezgahlarını yeni sezona hazırlarken, özellikle palamutta yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Küçük tekneler tarafından avlanan palamutların ağustos ayının ortalarından itibaren tezgahlarda yerini almaya başladığı belirtildi. Balıkçı Ali Çakıroğlu, yeni sezonun balıkçılık camiasına hayırlı olmasını dileyerek Karadeniz'deki palamut bolluğunun umut verici olduğunu söyledi.

Çakıroğlu, "2026-2027 gırgırla balık avlanma sezonu balıkçı camiasına hayırlı olsun. Bu sene Karadeniz iyi gözüküyor. Küçük teknelerin getirdiği palamut balığından da belli. Ağustos ayının 15'inden itibaren palamut balığı tezgahlara gelmeye başladı. İlk etapta 250-300 gram civarlarındaydı. Gün geçtikçe ortalama 1 kilogram ağırlığına kadar ulaşacaktır. İlerleyen zamanlarda lezzeti de güzelleşecektir. Herkesi balık almaya davet ediyorum. Erken gelen palamut, palamut balığının bol olduğuna bir işarettir" dedi.

Yerli palamutun tanesi 150 TL, iki tanesi ise 250 TL seviyesinde satışa sunulurken, deniz levreği ve deniz çipuranın tanesi 350 TL'den tezgahlarda yer alıyor.

Balıkçılar, 1 Eylül'de gırgırla avlanma yasağının sona ermesiyle birlikte denizlerde hareketliliğin artmasını ve balık çeşitliliğinin tezgahlara daha fazla yansımasını bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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