ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi eğitim binası için temel atma töreni düzenlendi

Erzurum Valisi Mustafa çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) "Spor Bilimleri Fakültesi Yeni Eğitim Binası Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Törendeki konuşmasında; kadim şehirimiz Erzurum'un, tarih boyunca ilmin, kültürün ve sporun kalbi olduğunu, aynı zamanda "2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" unvanını taşıyan güzel şehrimizin bugün bir kez daha bilimin ışığını sporun ruhuyla buluşturduğunu dile getiren Vali Çiftçi, atılan bu temelin, yalnızca bir binanın değil; gençliğin enerjisiyle bilimin gücünü harmanlayan bir geleceğin temeli olma niteliği taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda gençlerimize, bilime ve spora yapılan yatırımların, ülkemizi her alanda daha da güçlü kıldığını ifade eden Vali Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitemizin de bu vizyonun önemli bir paydaşı olarak, şehrimizin akademik ve bilimsel gücünü yeni ufuklara taşıdığını söyledi.

Vali Çiftçi: "Bu eser, yalnızca sporcu yetiştirmekle kalmayacak; bilimsel araştırmalar, spor teknolojileri ve sağlıklı yaşam politikalarıyla ülkemizin spor vizyonuna da değer katacaktır. Bu anlamlı eserin hayata geçmesinde katkı sunan başta Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili Bakanlıklarımıza, Yükseköğretim Kurulumuza, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak'a, kıymetli ekibine ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Temelini attığımız bu yapının en kısa zamanda tamamlanarak gençlerimizin hizmetine sunulmasını diliyor, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Erzurum, bilimin rehberliğinde; sporun ruhuyla, büyüyen Türkiye'nin sembolü olmaya devam edecek.

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Yeni Eğitim Binası; 1994 metrekare kapalı alana sahip, enerji verimliliği yüksek çevre dostu kompakt bir yapı olarak tasarlandı. Fakülte binasında; 3 derslik, 17 ofis, 3 antreman salonu, teshin (ısı) merkezi, soyunma odaları ve duş alanları yer alıyor. - ERZURUM