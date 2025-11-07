Haberler

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi eğitim binası için temel atma töreni düzenlendi

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi eğitim binası için temel atma töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) "Spor Bilimleri Fakültesi Yeni Eğitim Binası Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) "Spor Bilimleri Fakültesi Yeni Eğitim Binası Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Törendeki konuşmasında; kadim şehirimiz Erzurum'un, tarih boyunca ilmin, kültürün ve sporun kalbi olduğunu, aynı zamanda "2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" unvanını taşıyan güzel şehrimizin bugün bir kez daha bilimin ışığını sporun ruhuyla buluşturduğunu dile getiren Vali Çiftçi, atılan bu temelin, yalnızca bir binanın değil; gençliğin enerjisiyle bilimin gücünü harmanlayan bir geleceğin temeli olma niteliği taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda gençlerimize, bilime ve spora yapılan yatırımların, ülkemizi her alanda daha da güçlü kıldığını ifade eden Vali Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitemizin de bu vizyonun önemli bir paydaşı olarak, şehrimizin akademik ve bilimsel gücünü yeni ufuklara taşıdığını söyledi.

Vali Çiftçi: "Bu eser, yalnızca sporcu yetiştirmekle kalmayacak; bilimsel araştırmalar, spor teknolojileri ve sağlıklı yaşam politikalarıyla ülkemizin spor vizyonuna da değer katacaktır. Bu anlamlı eserin hayata geçmesinde katkı sunan başta Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili Bakanlıklarımıza, Yükseköğretim Kurulumuza, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak'a, kıymetli ekibine ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Temelini attığımız bu yapının en kısa zamanda tamamlanarak gençlerimizin hizmetine sunulmasını diliyor, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Erzurum, bilimin rehberliğinde; sporun ruhuyla, büyüyen Türkiye'nin sembolü olmaya devam edecek.

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Yeni Eğitim Binası; 1994 metrekare kapalı alana sahip, enerji verimliliği yüksek çevre dostu kompakt bir yapı olarak tasarlandı. Fakülte binasında; 3 derslik, 17 ofis, 3 antreman salonu, teshin (ısı) merkezi, soyunma odaları ve duş alanları yer alıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.