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ESTÜ Akademik ve İdari Personeli Bayramlaştı

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Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) akademik ve idari personeli geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

ESTÜ 2 Eylül Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu fuaye alanında 5 Nisan Cuma günü gerçekleşen törene, Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Onur Kaya, Prof. Dr. Yunus Özdemir, Genel Sekreter Cengiz Kaçal ile akademik ve idari personel katıldı.

"Ramazan Bayramının ülkemize, İslam alemine ve tüm dünya ülkelerine huzur ve barış getirmesini temenni ederim"

Bayramlaşma töreninde konuşan Rektör Özcan, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı harekete geçiren mübarek Ramazan Bayramı'nın ülkemize, İslam alemine ve tüm dünya ülkelerine huzur ve barış getirmesini temenni eder; nice bayramlara ulaşmak dileğiyle başta Eskişehir Teknik Üniversitesi olmak üzere şehrimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım" dedi.

Tören, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ın programa katılanlarla tek tek bayramlaşmasının ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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